В 2020 году полетит первый пассажирский реактивный лайнер Mitsubishi

Стоит отметить, что на данный момент прототип самолета MRJ-90 налетал уже более 2 тысяч часов. Однако пока что аппарат не доделан до конца и окончательная его версия не подымалась в воздух.Сообщается, что аппарат MRJ рассчитан на транспортировку 80 пассажиров на расстояние до 3,7 тысячи километров. Это расстояние самолет сможет преодолеть без дополнительной заправки баков топливом. Кроме этого известно, что конструкторы смогли добиться 20% экономии горючего за счет модификации силовой установки.Ожидается, что на рынке гражданской авиации MRJ-90 сможет стать достойным конкурентом таким летательным аппаратам как Bombardier CRJ и Embraer E-Jet.