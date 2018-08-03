Кэндис Свейнпол удивила фигурой российских звезд

Девушки крайне удивлены тем, как звезда Victoria’s Secret прекрасно выглядит, несмотря на то, что совсем недавно у нее прошли роды. Более того, певица Сати Казанова до сих пор не может понять того, как женщины умудряются настолько быстро и легко вернуться к своей первоначальной фигуре, радуя стройным телом. Как ни странно, обе изумленные российские красавицы не имеют проблем с внешним видом, однако все придерживаются ряда ограничений для сохранения своей красоты. В частности, Сати Казанова пользуется несколькими диетами и не употребляет мясо, однако звезда Victoria’s Secret умудрилась восстановиться после родов, не имея таких ограничений.Американская модель уже второй раз стала мамой, однако несмотря на материнские заботы, ей все же удается находить время на то, чтобы следить за своей фигурой. Напомним, в зарубежных СМИ совсем недавно появились фотографии Кэндис Свейнпол в купальнике, после чего и стали появляться комментарии других известных персон, крайне удивленных быстрому восстановлению модели после родов.