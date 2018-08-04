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Роспотребнадзор: 63% смертей в РФ вызвано неправильным питанием

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование, в ходе которого было установлено влияние неправильного питания на здоровье россиян. Оказалось, что 63% смертей можно было бы избежать.

Роспотребнадзор: 63% смертей в РФ вызвано неправильным питанием


Согласно данным Роспотребнадзора, 63% смертей в РФ вызвано неправильным питанием. Многие смертельные заболевания развиваются из-за любви к вредной пище. Зачастую жертвами становятся женщины, у них ожирение встречается в 2 раза чаще чем у сильного пола. Но процент мужчин, заболевших из-за неправильного рациона, тоже достаточно высок.

Специалисты сообщают, что неправильное питание вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни появляются из-за чрезмерного употребления солёной, сладкой пищи, богатой насыщенными жирными кислотами. Бесконтрольное питание также приводит к сахарному диабету. Ведомство уверено, что снизить количество смертей можно, если производители будут максимально честно и доступно рассказывать о составе своих продуктов.

 
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 07:00
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