Роспотребнадзор: 63% смертей в РФ вызвано неправильным питанием

Согласно данным Роспотребнадзора, 63% смертей в РФ вызвано неправильным питанием. Многие смертельные заболевания развиваются из-за любви к вредной пище. Зачастую жертвами становятся женщины, у них ожирение встречается в 2 раза чаще чем у сильного пола. Но процент мужчин, заболевших из-за неправильного рациона, тоже достаточно высок.Специалисты сообщают, что неправильное питание вызывает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Болезни появляются из-за чрезмерного употребления солёной, сладкой пищи, богатой насыщенными жирными кислотами. Бесконтрольное питание также приводит к сахарному диабету. Ведомство уверено, что снизить количество смертей можно, если производители будут максимально честно и доступно рассказывать о составе своих продуктов.