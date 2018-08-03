Режиссер Мэт Ривз готовит новый сольный фильм про Бэтмена
В издании появилась информация о том, что режиссер Мэт Ривз работает над новым сольным фильмом про Бэтмена. Отмечается, что картина может быть снята уже в следующем году.
Режиссер утверждает, что над этим проектом он работает около года. Он также заявил, что новый проект не будет рассказывать о молодости героя. В основу ленты ляжет комикс под названием «Batman: Year One». Ривз говорит, что авторы нового «Бэтмена» не будут рассказывать о появлении персонажа или о чем-то в этом роде. Вместо этого зрителю хотят показать то, насколько Бэтмен хорошо справляется с работой детектива.
Сейчас команда режиссера в полную силу трудится над созданием сценария и по предварительной информации новый фильм будет связан с киновселенной DC. Что касается главной роли, то Бен Аффлек еще является Бэтменом, однако это еще ничего не значит.
Так как съемки сольного фильма про Бэтмена должны завершиться только в следующем году, то на большие экраны проект выйдет примерно через полтора или два года.
Режиссер утверждает, что над этим проектом он работает около года. Он также заявил, что новый проект не будет рассказывать о молодости героя. В основу ленты ляжет комикс под названием «Batman: Year One». Ривз говорит, что авторы нового «Бэтмена» не будут рассказывать о появлении персонажа или о чем-то в этом роде. Вместо этого зрителю хотят показать то, насколько Бэтмен хорошо справляется с работой детектива.
Сейчас команда режиссера в полную силу трудится над созданием сценария и по предварительной информации новый фильм будет связан с киновселенной DC. Что касается главной роли, то Бен Аффлек еще является Бэтменом, однако это еще ничего не значит.
Так как съемки сольного фильма про Бэтмена должны завершиться только в следующем году, то на большие экраны проект выйдет примерно через полтора или два года.