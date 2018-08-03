Режиссер Мэт Ривз готовит новый сольный фильм про Бэтмена

Режиссер утверждает, что над этим проектом он работает около года. Он также заявил, что новый проект не будет рассказывать о молодости героя. В основу ленты ляжет комикс под названием «Batman: Year One». Ривз говорит, что авторы нового «Бэтмена» не будут рассказывать о появлении персонажа или о чем-то в этом роде. Вместо этого зрителю хотят показать то, насколько Бэтмен хорошо справляется с работой детектива.Сейчас команда режиссера в полную силу трудится над созданием сценария и по предварительной информации новый фильм будет связан с киновселенной DC. Что касается главной роли, то Бен Аффлек еще является Бэтменом, однако это еще ничего не значит.Так как съемки сольного фильма про Бэтмена должны завершиться только в следующем году, то на большие экраны проект выйдет примерно через полтора или два года.