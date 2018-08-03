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В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене б/у "Запорожца"

В Украине начались реализации набора конструктора Lego. В данном случае Речь ведётся касательно пластиковой копии нового Bugatti по цене подержанного "Запорожца".

В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене б/у "Запорожца"


Всё большую популярность в последнее время набирают наборы конструктора Lego, которые позволяют собирать различные модели транспортных средств. Стоимость их достигает довольно высоких значений. В свою очередь это связано также с качеством исполнения такой взрослой игрушки, с её эксклюзивным статусом. У каждого набора имеется серийный номер. Он выпускается ограниченной партией. На рынок недавно вышел новый экземпляр. При этом его обладатель может собрать новый Bugatti (масштаб 1:8). За такое удовольствие придётся заплатить 12 500 гривен. Это эквивалентно сумме в 30 000 рублей. В соседнем государстве за такие деньги можно приобрести подержанный "Запорожец", который обладает двигателем внутреннего сгорания на 43 л.с.

Наряду с этим конструктор от Lego является непростым изделием. Конструктор дозволено собирать только покупателям, достигшим совершеннолетия. Процесс сборки является довольно сложным. Он требует определённых начальных технических навыков. Игрушечная модель имеет подвижные детали: селектор коробки передач, рулевое колесо, спойлеры. Под открывающимся капотом транспортного средства рассмотреть можно работу поршней в двигателе.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:08
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