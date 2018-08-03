Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице академии

Поводом для таких неоднозначных предположений поклонников стал очередной снимок в социальной сети, где и рассмотрели искорку в глазах танцора с ученицей. На фотографии известный танцор позирует в роскошном костюме, а рядом с ним молоденькая девушка, одетая в бежевое платье. Поклонники высказали предположение, что столь милое платье вполне могло задумываться, как подвенечное. Окончательно привело к тому, чтобы появились такие слухи – огромный букет цветов.Армия фанатов Николая Цискаридзе и без подтверждения собственным предположениям уже поспешили поздравлять танцора со свадьбой, тем самым усыпав комплиментами и пожеланиями новую пару. Однако на самом деле реальная история на много прозаичнее, ведь молодая девушка является лишь его ученицей, которая выпускала из Академии русского балета. Именно в рамках выпускного вечера и был сделан данный кадр, который лишь раззадорил армию фанатов.