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Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице академии

Многочисленные поклонники танцора Николая Цискаридзе по-своему восприняли его отношения с ученицей Марией Петуховой. Более того, наиболее активные подписчики практически «женили» пару, тем самым не дожидаясь никаких официальных версий.

Поводом для таких неоднозначных предположений поклонников стал очередной снимок в социальной сети, где и рассмотрели искорку в глазах танцора с ученицей. На фотографии известный танцор позирует в роскошном костюме, а рядом с ним молоденькая девушка, одетая в бежевое платье. Поклонники высказали предположение, что столь милое платье вполне могло задумываться, как подвенечное. Окончательно привело к тому, чтобы появились такие слухи – огромный букет цветов.

Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице академии


Армия фанатов Николая Цискаридзе и без подтверждения собственным предположениям уже поспешили поздравлять танцора со свадьбой, тем самым усыпав комплиментами и пожеланиями новую пару. Однако на самом деле реальная история на много прозаичнее, ведь молодая девушка является лишь его ученицей, которая выпускала из Академии русского балета. Именно в рамках выпускного вечера и был сделан данный кадр, который лишь раззадорил армию фанатов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:36
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