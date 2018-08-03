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Врачи рассказали, что ботокс может победить боль

Британские и канадские врачи рассказали, что ботокс может победить боль. Точнее, с поставленной целью эффективно справилась измененная формула этого популярного в косметологии вещества.

Врачи рассказали, что ботокс может победить боль


Научные сотрудники Шеффилдского университета, Университетского колледжа Лондона и Детского госпиталя в Торонто сумели значительно расширить сферу применения ботулинического токсина, который более известен под названием «ботокс».

В ходе исследований молекулу ботокса дополнили опиоидным пептидом, что позволило ей блокировать болевые сигналы, поступающие в область спинномозговых нервных окончаний. Ученые отмечают, что обычная реакция на боль при этом сохраняется, а побочных явлений измененная молекула ботокса не вызвала.

Средство на основе модернизированного ботокса получило название Derm-BOT. Его создатели подчеркивают, что этот препарат оказывает прицельное воздействие на нейроны спинного мозга.

Традиционная терапия хронических болей в спине предусматривает прием опиоидных обезболивающих, которые могут вызвать привыкание и прочие негативные последствия. Первичные исследования на лабораторных грызунах показали, что Derm-BOT способен избавить организм от боли оперативно и на достаточно долгий срок.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:52
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