Врачи рассказали, что ботокс может победить боль

Научные сотрудники Шеффилдского университета, Университетского колледжа Лондона и Детского госпиталя в Торонто сумели значительно расширить сферу применения ботулинического токсина, который более известен под названием «ботокс».В ходе исследований молекулу ботокса дополнили опиоидным пептидом, что позволило ей блокировать болевые сигналы, поступающие в область спинномозговых нервных окончаний. Ученые отмечают, что обычная реакция на боль при этом сохраняется, а побочных явлений измененная молекула ботокса не вызвала.Средство на основе модернизированного ботокса получило название Derm-BOT. Его создатели подчеркивают, что этот препарат оказывает прицельное воздействие на нейроны спинного мозга.Традиционная терапия хронических болей в спине предусматривает прием опиоидных обезболивающих, которые могут вызвать привыкание и прочие негативные последствия. Первичные исследования на лабораторных грызунах показали, что Derm-BOT способен избавить организм от боли оперативно и на достаточно долгий срок.