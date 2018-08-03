Флагман Leagoo S10 оценили менее чем в 300 долларов

Флагманская версия смартфона S10 в истории известной компании станет лучшей. Перспективное современное устройство мобильной связи получит с выходом в интернет расширенные функции, включая дактилоскоп и AMOLED-дисплей. Новое устройство показали на видео в Сети. Гаджет имеет 6 Гб – ОЗУ, а также 64 Гб – ПЗУ. Новинка будет работать на процессоре версии Helio P60 SoC. Устройство оснащается AI. Новинка будет реализовываться по средней цене. Производитель на официальной странице в соцсети Facebook подтвердил данную информацию. Флагман наделят экраном на 6,21 дюйма. Из-за этого версия относится к фаблетам. При этом соотношение сторон девайса равно 19:9 FHD, включая технологический вырез.Предусматривается двойная камера со специальными датчиками Sony 20MP/5MP либо Sony 16MP/8MP. Пока отсутствует информация, про точную дату презентации смартфона Leagoo S10.