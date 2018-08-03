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Очередная «дочь» Муслима Магомаева прошла через ДНК-тест

В телепередаче «На самом деле» ДНК-тест прошла очередная «дочь» Муслима Магамаева. На телешоу пришла женщина и рассказала о романе с певцом, а также о том якобы родила от Магамаева дочь.

Очередная «дочь» Муслима Магомаева прошла через ДНК-тест


Телеведущий Дмиртий Шепелев в новом выпуске программы «На самом деле» побеседовал с женщиной, заявившей о родстве с Муслимом Магомаевым. Гражданка Украины Татьяна Молчан на телепередаче рассказала о том, что её мать в своё время повстречала артиста в Украине, однако Магомаев ей представился под другим именем. После нескольких свиданий, мать Татьяны узнала о беременности, однако певцу она ничего не сказала, так как была замужем. В результате отец Татьяны вырастил её, как родную дочь, не подозревая об измене супруги.

Дмитрий Шепелев отметил, что родственники певца знают о том, что Муслим Магамаев не редко представлялся под чужим именем. Татьяна Молчан решилась пройти ДНК-тест, чтобы подтвердить своё родство с Магамаевым. Однако результаты ДНК-теста показали, что певец не является отцом Татьяны Молчан.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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