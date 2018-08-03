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В Канаде скончался Zombie Boy из клипа певицы Леди Гаги

В Канаде скончался Рик Дженест (Zombie Boy), являющийся известной моделью. Благодаря нестандартной своей внешности (многочисленные татуировки по всей поверхности тела), Zombie Boy являлся довольно востребованной моделью.

В Канаде скончался Zombie Boy из клипа певицы Леди Гаги


Рик Дженест снялся в клипе американской известной певицы Леди Гаги. В свою очередь бездыханное тело Дженеста нашли первого августа в городе Монреаль на территории Канады. В эфире популярной радиостанции Radio-Canada сообщалось, что Рик Дженест при жизни страдал от довольно сильных психических расстройств. Это могло стать основной причиной гибели модели. При этом Леди Гага к этой новости не могла отнестись равнодушно. Певица заявила, что люди должны больше усилий прилагать, чтобы изменить культуру, а также на передний план ставить психическое здоровье, уничтожить стигму, что люди не могут говорить об этом. Если человек страдает, ему следует сегодня позвонить семье либо другу. По словам певицы люди должны спасать друг друга.

В Канаде скончался Zombie Boy из клипа певицы Леди Гаги


Zombie Boy в истории оставил свой след. Он два раза попадал в список известной Книги рекордов Гиннеса, непосредственно как человек, имеющий самое большое количество татуировок с изображением на теле различных насекомых (179 штук). Также его признали человеком с самым большим количеством татуировок с изображением костей, а именно 139 штук. Рик Дженест также снялся в эпизоде ленты «47 ронинов».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:15
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