Xiaomi озвучила цены для России на флагман Mi8 и бюджетный смартфон Redmi 6A

Кроме того, заявлено, что флагманская модель Mi8 с предусмотренными 64 гб встроенной памяти оценили в 29,9 тысяч рублей, однако покупателям предложат и более расширенную модификацию со 128 гб встроенной памяти по цене 32,9 тысяч рублей. Что касается более бюджетной версии смартфона, то модель Redmi 6A оценили в 7,5 тысяч рублей за самую скромную комплектацию. Многими ожидаемый флагман Xiaomi Mi8 порадует поклонников бренда наличием закругленных краев корпуса, а также качественной камерой на 12 мегапикселей.Более того, в новинке представлен такой датчик распознавания лиц, который в том числе способен полностью выполнять свои функции даже в полной темноте. Уже с сегодняшнего дня стартовали предварительные заказы на вышеуказанные модели смартфонов, а потому россияне могут записать на получение одними из первых самых новых гаджетов от китайского бренда.