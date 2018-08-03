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Xiaomi озвучила цены для России на флагман Mi8 и бюджетный смартфон Redmi 6A

Китайская компания Xiaomi официально провела презентацию в России нового смартфона Redmi 6A, также флагманской модели Mi8, тем самым расширив ряд продаваемых в стране гаджетов. Уже с 8 августа вышеуказанные модели можно будет приобрести в официальных магазинах.

Кроме того, заявлено, что флагманская модель Mi8 с предусмотренными 64 гб встроенной памяти оценили в 29,9 тысяч рублей, однако покупателям предложат и более расширенную модификацию со 128 гб встроенной памяти по цене 32,9 тысяч рублей. Что касается более бюджетной версии смартфона, то модель Redmi 6A оценили в 7,5 тысяч рублей за самую скромную комплектацию. Многими ожидаемый флагман Xiaomi Mi8 порадует поклонников бренда наличием закругленных краев корпуса, а также качественной камерой на 12 мегапикселей.

Xiaomi озвучила цены для России на флагман Mi8 и бюджетный смартфон Redmi 6A


Более того, в новинке представлен такой датчик распознавания лиц, который в том числе способен полностью выполнять свои функции даже в полной темноте. Уже с сегодняшнего дня стартовали предварительные заказы на вышеуказанные модели смартфонов, а потому россияне могут записать на получение одними из первых самых новых гаджетов от китайского бренда.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 12:15
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