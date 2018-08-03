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В Белгородской области мужчина зверски убил девятилетнюю девочку

Следственным комитетом предъявлено обвинение мужчине по поводу убийства девятилетней девочки на территории Белгорода в Валуйском районе. Школьница пропала в поселке Уразово 30 июля.

В Белгородской области мужчина зверски убил девятилетнюю девочку


В соцсетях ночью появилась информация касательно пропажи ребенка. Искать ребёнка вышли более 50 человек. В поисках девочки приняли участие спасатели, полицейские, а также поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Тело ребёнка вскоре было обнаружено на окраине поселка. Следователями были замечены следы насильственной смерти, возбуждено уголовное дело. Вскоре нашелся также подозреваемый. Это был тридцатилетний мужчина без гражданства.

Было выяснено, что 30 июля во 2-ой половине дня мужчина в магазине заметил маленькую девочку. Когда девочка направилась домой, мужчина последовал за ней. Догнав девочку, мужчина зверски убил её. Обвиняемый на допросе признал полностью свою вину. После этого в посёлке разгромили несколько домов цыган.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00
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