Виктория Романец заявила, что больше ей не нужен фотошоп

Однако недавно девушка заявила, что отныне больше не нуждается в фоторедакторе. Виктория отметила, что девять месяцев назад ощущала себя, мягко говоря, «тяжелой». По ее словам, она весила 63,9 кг.При росте 173 см такой вес абсолютно нормален, однако ей больше по душе иметь плоский живот и упругую пятую точку, чем аппетитные формы, которые еще нужно «фотошопить».В один из понедельников звезда телестройки решила проверить собственную силу воли. Сейчас Вика весит 55 килограмм и отныне не нуждается в фотошопе.