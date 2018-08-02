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«Виктор Шароваров забыт»: Саша Шева уже развлекается в постели с Араем Чобаняном

Еще недавно клявшаяся в своих чувствах Виктору Шароварову, Саша Шева уже засветилась в постели с другим парнем.

«Виктор Шароваров забыт»: Саша Шева уже развлекается в постели с Араем Чобаняном

Слухи о том, что участница реалити-шоу отправилась за ворота оказались не домыслами злопыхателей, а правдой. Шева покинула проект на еженедельном голосовании. Вот только Виктор Шароваров почему-то не посчитал нужным уйти за ворота вслед за второй половинкой.

К слову, саму Сашу это, по всей видимости, совсем не тревожит. Еще недавно девушка буквально умоляла Виктора о свадьбе. И лила слезы, понимая, что возлюбленный не торопиться звать ее под венец даже на Острове любви. Тем не менее, теперь о былых переживаниях забыто, а Шева, как видно, счастлива в объятиях другого мужчины.

Как выяснилось, после ухода с реалити-шоу Шева отправилась прямиком на съемную квартиру экс-участника «Дома-2» Арая Чобоняна. При этом, переночевать девушка решила прямо в постели хозяина. И, по всей видимости, настолько довольна сложившейся ситуацией, что не горюет о «бывшем». Да и о брошенном ребенке Александра предпочитает не вспоминать.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:07
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