Андрей Малахов опубликовал фото с наследниками Филиппа Киркорова в Instagram

Он отметил, что дети имеют свой стиль жизни, отличающийся от звездного отца. Пока их интересуют карусели в Луна-парке вместо клубов, а также “самым лучшим цветом настроения стало мороженное”. Подписчики позитивно оценили сюжет Андрея Малахова, отметив, что он находится в отличной компании.Пользователи сетей шутливо назвали знаменитость вторым родителем малышей, которые отлично себя чувствовали рядом с ним. Некоторые лица предположили, что звезда может позволить им больше, чем Филипп Киркоров. Фанаты пожелали ему позитивного настроения и хорошего отдыха.