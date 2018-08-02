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Андрей Малахов опубликовал фото с наследниками Филиппа Киркорова в Instagram

Поклонники ведущего заметили новое фото в Instagram. Андрей Малахов позировал рядом с наследниками Филиппа Киркорова, получив много лестных комментариев в свой адрес.

Он отметил, что дети имеют свой стиль жизни, отличающийся от звездного отца. Пока их интересуют карусели в Луна-парке вместо клубов, а также “самым лучшим цветом настроения стало мороженное”. Подписчики позитивно оценили сюжет Андрея Малахова, отметив, что он находится в отличной компании.

Андрей Малахов опубликовал фото с наследниками Филиппа Киркорова в Instagram


Пользователи сетей шутливо назвали знаменитость вторым родителем малышей, которые отлично себя чувствовали рядом с ним. Некоторые лица предположили, что звезда может позволить им больше, чем Филипп Киркоров. Фанаты пожелали ему позитивного настроения и хорошего отдыха.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:20
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