Барановская оберегает детей от негатива после развода с Аршавиным

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным сама занимается воспитанием троих детей. Телеведущая не разрешает своим детям регистрироваться в социальных сетях, чтобы избавить их от негатива в их сторону. После расставания с футболистом многие пользователи присылали ей сообщения с критикой.Сейчас спортсмен живёт в браке с другой женщиной, которая родила от него ребёнка. Дети Юлии Барановской к своему отцу относятся очень хорошо, они переживают из-за того, что Андрей Аршавин с ними не общается.Барановская считает, что дети часто копируют поведение своих родителей, поэтому старается подавать хороший пример. И родителям, которые хотят что-то поменять в ребёнке, советует сначала разобраться в себе. Телеведущая развивает своих детей, поэтому они ходят на акробатику и танцы.