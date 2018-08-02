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Барановская оберегает детей от негатива после развода с Аршавиным

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным старается оберегать детей от негатива в соцсетях. Телеведущая считает, что дети слишком любят своего отца, который с ними не общается.

Барановская оберегает детей от негатива после развода с Аршавиным


Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным сама занимается воспитанием троих детей. Телеведущая не разрешает своим детям регистрироваться в социальных сетях, чтобы избавить их от негатива в их сторону. После расставания с футболистом многие пользователи присылали ей сообщения с критикой.

Сейчас спортсмен живёт в браке с другой женщиной, которая родила от него ребёнка. Дети Юлии Барановской к своему отцу относятся очень хорошо, они переживают из-за того, что Андрей Аршавин с ними не общается.

Барановская считает, что дети часто копируют поведение своих родителей, поэтому старается подавать хороший пример. И родителям, которые хотят что-то поменять в ребёнке, советует сначала разобраться в себе. Телеведущая развивает своих детей, поэтому они ходят на акробатику и танцы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:00
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