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Филиппинское рогатое чудовище - вампир убило 21 боевого петуха у местных жителей

Филиппинское рогатое чудовище - вампир убило 21 боевого петуха у местных жителей. Шокированные свидетели события из деревни Барангай нашли изуродованные тела птиц утром.

Эти пернатые приносили хорошие доходы владельцам, так что они находились в металлических клетках рядом с 15 собаками и смотрителем. Однако монстр смог преодолеть преграды и переломал шеи петухам, после чего полакомился их плотью и исчез. В легендах филиппинцев есть описание этого создания, напоминающего смесь кенгуру с козлом.

Филиппинское рогатое чудовище - вампир убило 21 боевого петуха у местных жителей


Пока эксперты воздерживаются от комментариев, а люди обращают внимание на необычные раны. Некоторые лица считают, что виновником таких событий может быть игрок, решивший устранить своих соперников противозаконными способами, чтобы его питомцы смогли получить пояс победителя и принести большие деньги человеку.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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