В Сети смеются над Меланьей Трамп за нелепый наряд огородницы

Многие решили, что Меланья Трамп понятия не имеет о работе в саду и огороде.На снимке Меланья Трамп якобы работает в саду. Автор фотографии как будто случайно застал ее склонившейся к корзинке с секатором в руках. И хотя на первый взгляд ситуация выглядит спонтанной, при внимательном рассмотрении становится понятно, что все было подстроено, причем не самым умным образом.Пользователи заявили, что распущенные волосы и темные очки совсем не нужны для этой работы. Волосы нужно было бы собрать, чтоб не мешали, а очки снять, чтобы сделать лучше обзор.Надевать брендовые вещи в огород также не целесообразно. Блузка стоимостью в 600 долларов, которую узнали в Сети, совсем не подходит для этого.Поза, в которой застыла первая леди, также свидетельствует о ее неприспособленности к подобному труду. А секатор в руках и вовсе не имеет смысла. Многие хейтеры решили, что Меланья Трамп кому-то угрожает этим инструментом. Другие же остроумно заявили, что Меланью просто застукали в чужом саду.