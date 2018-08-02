Модели Skoda в России в августе можно купить с выгодой до 240 000 рублей

В случае покупки флагмана Skoda Superb сэкономить можно 225 000 руб. При покупке Skoda Yeti выгода составит 240 тыс руб. Выгода при приобретении версий Skoda Octavia, Skoda Rapid составит 145 800/112 700 руб. Имеют место программы «Утилизация\Трейд-Ин», DasWeltAuto, которые предусматривают акционные условия. Они заработают также в августе. Таким образом внедорожник Skoda Kodiaq с такими акциями может обойтись покупателю на 100 – 110 тыс руб дешевле. Версию Skoda Yeti приобрести можно со скидками от 85 – 100 тыс руб. При покупке Skoda Rapid, Octavia, Superb выгода составляет 40 – 50 тыс руб. Россиянам с 1 августа предлагаются спецусловия, которые предписаны договорами автокредитования.В свою очередь кредитный проект Simply Clever с первым взносом 30 процентов от стоимости и ставкой от 7,9 процентов, распространяется на версию Skoda Kodiaq. В случае покупки Skoda Rapid, Octavia, Yeti первый взнос составляет 15%, ставка от 8,9%. В случае Skoda Superb первый взнос составляет 30%, а кредитная ставка - от 8,9%.