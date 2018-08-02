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Ученые обнаружили новый вид нейтрино

Международная группа ученых в рамках экспедиции на станцию Мак-Мёрдо, расположенную на Южном полюсе Земли, смогла обнаружить новый вид нейтрино. Их назвали «стерильными».

Ученые обнаружили новый вид нейтрино


Во время научной программы специалисты запускают в воздух аэростаты с радиоприемниками ANITA. Там они находятся практически месяц. Им необходимо искать следы нейтрино сверхвысоких энергий.

Так как нейтрино движутся с околосветовой скоростью, то для их замедления приборы используют радиоволны, чтобы хоть как-то попытаться зарегистрировать частицы. В ходе одного из экспериментов датчик ANITA получил информацию о странном радиосигнале, возникшем при столкновении с нейтрино. При этом модель указала на то, что частица двигалась из глубины Земли, а не из космического пространства.

Одна частица нейтрино смогла пройти сквозь всю Землю, и на выходе получилось большое количество заряженных частиц. По словам ученых, это походило на электромагнитное излучение, поступающее из космоса в атмосферу планеты.

По словам Пола Горхэма из Университета Гавайских островов, такой сигнал мог появиться из-за нейтральности нейтрино. Именно поэтому явление назвали «стерильными» нейтрино.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:10
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