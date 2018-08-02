«Квадратная и плоская!»: Экс-участницу «Дома-2» Евгению Феофилактову встретили в торговом центре

«Из рубрики: «Казаться, но не быть!!» Противно теперь на нее вообще смотреть!!!», - написала одна из подписчиц Евгении Феофилактовой в Сети.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями продолжают активно следить многочисленные телезрители.Практически каждый день Евгения Феофилактова радует своих преданных поклонников, наполняя личный микроблог невероятно красивыми фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых вызывают восторг у пользователей Сети.Огромнейшее количество фолловеров уже давно привыкли к тому, что Евгения на своей страничке в социальной сети Инстаграм и в реальной жизни это совершенно две разные личности. Притом, речь сейчас идет даже не о том, что Феофилактова является невероятным поклонником фотошопа и активно то и дело редактирует свое милое личико и фигуру.Дело в том, что мало кто из преданных поклонников бывшей участницы одного из самых популярный проектов России мог даже подумать, что Евгения настолько увлечена вопросами фоторедактора.Напомним, что несколько недель назад Евгения Феофилактова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм довольно эффектную фотографию, на которой знаменитость позирует в модных спортивных штанах и белой майке. Тогда многие пользователи Сети тут же подчеркнули, что фигура, да и вообще внешний вид экс-звезды «Дома-2» очень изменился в лучшую сторону после ухода за Периметр.Более того, некоторые фолловеры даже обратили внимание на то, что Евгения Феофилактова очень сильно похудев после участия в телешоу, даже начала казаться на несколько сантиметров выше ростом, чем была ранее.Только вот, если судить по реальным фотографиям, которые сделали очевидцы и распространили по Интернету, Евгения Феофилактова такой же и осталась, как и была ранее. На данный момент многие фанаты блондинки заявляют, что бывшая участница «Дома-2» по-прежнему имеет плоскую и квадратную фигуру, которая только и вызывает, что отвращение.А длинные ноги звезды фолловеры назвали просто результатом удачного ракурса либо же того самого фотошопа и не более.