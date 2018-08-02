«Квадратная и плоская!»: Экс-участницу «Дома-2» Евгению Феофилактову встретили в торговом центре
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова шокировала преданных поклонников своим внешним видом в реальной жизни.
Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями продолжают активно следить многочисленные телезрители.
Практически каждый день Евгения Феофилактова радует своих преданных поклонников, наполняя личный микроблог невероятно красивыми фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых вызывают восторг у пользователей Сети.
Огромнейшее количество фолловеров уже давно привыкли к тому, что Евгения на своей страничке в социальной сети Инстаграм и в реальной жизни это совершенно две разные личности. Притом, речь сейчас идет даже не о том, что Феофилактова является невероятным поклонником фотошопа и активно то и дело редактирует свое милое личико и фигуру.
Дело в том, что мало кто из преданных поклонников бывшей участницы одного из самых популярный проектов России мог даже подумать, что Евгения настолько увлечена вопросами фоторедактора.
Напомним, что несколько недель назад Евгения Феофилактова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм довольно эффектную фотографию, на которой знаменитость позирует в модных спортивных штанах и белой майке. Тогда многие пользователи Сети тут же подчеркнули, что фигура, да и вообще внешний вид экс-звезды «Дома-2» очень изменился в лучшую сторону после ухода за Периметр.
Более того, некоторые фолловеры даже обратили внимание на то, что Евгения Феофилактова очень сильно похудев после участия в телешоу, даже начала казаться на несколько сантиметров выше ростом, чем была ранее.
Только вот, если судить по реальным фотографиям, которые сделали очевидцы и распространили по Интернету, Евгения Феофилактова такой же и осталась, как и была ранее. На данный момент многие фанаты блондинки заявляют, что бывшая участница «Дома-2» по-прежнему имеет плоскую и квадратную фигуру, которая только и вызывает, что отвращение.
А длинные ноги звезды фолловеры назвали просто результатом удачного ракурса либо же того самого фотошопа и не более.
«Из рубрики: «Казаться, но не быть!!» Противно теперь на нее вообще смотреть!!!», - написала одна из подписчиц Евгении Феофилактовой в Сети.