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«Квадратная и плоская!»: Экс-участницу «Дома-2» Евгению Феофилактову встретили в торговом центре

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова шокировала преданных поклонников своим внешним видом в реальной жизни.

Несмотря на то, что обворожительная блондинка уже давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью, а соответственно и социальными сетями продолжают активно следить многочисленные телезрители.

«Квадратная и плоская!»: Экс-участницу «Дома-2» Евгению Феофилактову встретили в торговом центре

Практически каждый день Евгения Феофилактова радует своих преданных поклонников, наполняя личный микроблог невероятно красивыми фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых вызывают восторг у пользователей Сети.

Огромнейшее количество фолловеров уже давно привыкли к тому, что Евгения на своей страничке в социальной сети Инстаграм и в реальной жизни это совершенно две разные личности. Притом, речь сейчас идет даже не о том, что Феофилактова является невероятным поклонником фотошопа и активно то и дело редактирует свое милое личико и фигуру.

Дело в том, что мало кто из преданных поклонников бывшей участницы одного из самых популярный проектов России мог даже подумать, что Евгения настолько увлечена вопросами фоторедактора.

«Квадратная и плоская!»: Экс-участницу «Дома-2» Евгению Феофилактову встретили в торговом центре

Напомним, что несколько недель назад Евгения Феофилактова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм довольно эффектную фотографию, на которой знаменитость позирует в модных спортивных штанах и белой майке. Тогда многие пользователи Сети тут же подчеркнули, что фигура, да и вообще внешний вид экс-звезды «Дома-2» очень изменился в лучшую сторону после ухода за Периметр.

Более того, некоторые фолловеры даже обратили внимание на то, что Евгения Феофилактова очень сильно похудев после участия в телешоу, даже начала казаться на несколько сантиметров выше ростом, чем была ранее.

Только вот, если судить по реальным фотографиям, которые сделали очевидцы и распространили по Интернету, Евгения Феофилактова такой же и осталась, как и была ранее. На данный момент многие фанаты блондинки заявляют, что бывшая участница «Дома-2» по-прежнему имеет плоскую и квадратную фигуру, которая только и вызывает, что отвращение.

«Квадратная и плоская!»: Экс-участницу «Дома-2» Евгению Феофилактову встретили в торговом центре

А длинные ноги звезды фолловеры назвали просто результатом удачного ракурса либо же того самого фотошопа и не более.

«Из рубрики: «Казаться, но не быть!!» Противно теперь на нее вообще смотреть!!!», - написала одна из подписчиц Евгении Феофилактовой в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:17
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