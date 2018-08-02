"Вторые сутки практически без сна": Ольга Бузова продолжает работать на износ
Ни для кого не секрет, что ведущая, дизайнер одежды, писательница, ресторатор и певица Ольга Бузова отличается работоспособностью.
Девушка хочет преуспеть в любой сфере шоу-бизнеса.
Мы уже не раз сообщали, что знаменитость работает практически на износ, за что ее не раз журили собственные фанаты. И вот в очередной публикации своего аккаунта Инстаграм Ольга Бузова выложила снимок, который подписала словами о том, что она вторые сутки не спит.
Правда, тут же Ольга сообщает, что силы ей дает ее любимая работа
"Вторые сутки практически без сна на ногах ... что движет мной?! Моя любимая работа, которая наполняет меня силами... Спасибо моим людям, друзьям и семье, которые рядом со мной всегда ... переживают и поддерживают... Записала ещё одну мега крутую песню в свой новый альбом... Выезжаю на поляну, рабочий день продолжается", - подписывает пост звезда и сопровождает публикацию хэштегами: #моилюдивсегдасомной и #ракетазапущена.
Фанаты Бузовой тут же посоветовали девушке отдыхать, ибо так можно и серьёзно надорваться.
"Оля, иди лечись! Подумай о здоровье своем", "Оля ты много работаешь. Понятно что ты любишь свою работу.... и то чем ты занимаешься. Но темп у тебя и загружецнность очень жёсткая... Тебе надо больше отдыхать и спать.... Счастья тебе и здоровья и любви", "Оль я смотрю ты себя совсем не жалеешь,надо отдыхать ты что,сон важная часть для нашего здоровья,без сна и стареешь быстрее,всех денег и любовь всего мира не заработаешь. ОТДЫХАЙ ОТДЫХАЙ", - переживают за Бузову поклонники.