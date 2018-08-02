"Вторые сутки практически без сна": Ольга Бузова продолжает работать на износ

"Вторые сутки практически без сна на ногах ... что движет мной?! Моя любимая работа, которая наполняет меня силами... Спасибо моим людям, друзьям и семье, которые рядом со мной всегда ... переживают и поддерживают... Записала ещё одну мега крутую песню в свой новый альбом... Выезжаю на поляну, рабочий день продолжается", - подписывает пост звезда и сопровождает публикацию хэштегами: #моилюдивсегдасомной и #ракетазапущена.

"Оля, иди лечись! Подумай о здоровье своем", "Оля ты много работаешь. Понятно что ты любишь свою работу.... и то чем ты занимаешься. Но темп у тебя и загружецнность очень жёсткая... Тебе надо больше отдыхать и спать.... Счастья тебе и здоровья и любви", "Оль я смотрю ты себя совсем не жалеешь,надо отдыхать ты что,сон важная часть для нашего здоровья,без сна и стареешь быстрее,всех денег и любовь всего мира не заработаешь. ОТДЫХАЙ ОТДЫХАЙ", - переживают за Бузову поклонники.

Девушка хочет преуспеть в любой сфере шоу-бизнеса.Мы уже не раз сообщали, что знаменитость работает практически на износ, за что ее не раз журили собственные фанаты. И вот в очередной публикации своего аккаунта Инстаграм Ольга Бузова выложила снимок, который подписала словами о том, что она вторые сутки не спит.Правда, тут же Ольга сообщает, что силы ей дает ее любимая работаФанаты Бузовой тут же посоветовали девушке отдыхать, ибо так можно и серьёзно надорваться.