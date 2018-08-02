Дмитрий Тарасов поделился интимным видеороликом с родов Анастасии Костенко

«Секунды, когда жизнь меняется навсегда», - подписал футболист черно-белый видеоролик.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 1 Авг 2018 в 12:22 PDT

Спортсмен продемонстрировал преданным поклонникам видео, которое было снято во время родов его нынешней супруги. Ни для кого не является секретом, что в госпитале «Лапино», где на свет появилась вторая наследница Тарасова, ко всем пациентам существует индивидуальный подход.В нарезке кадров засняты довольно трогательные моменты: сначала малыш еще в животике Костенко, а Тарасов трепетно поглаживает его руками, затем демонстрируют сам процесс родов и новорожденную малышку, которую акушеры принесли новоиспеченной мамочке на кормление.Стоит отметить, что в начале видеоролика Дмитрий Тарасов указывает на то, что когда-нибудь их общая с Анастасией Костенко дочка сможет увидеть, как она появилась на свет.Нужно сказать, что спортсмен буквально сразу же после появления второй дочери на свет сообщил эту радостную новость своим преданным поклонникам в личном инста-блоге. Многочисленным фанатам Дмитрия пришла по душе серия трогательных фотографий из палаты, где родилась дочь их кумира.На сегодняшний день и Тарасов, и Костенко весьма мало рассказывают о новорожденной малышке. Как бы то ни было, но по счастливым лицам новоиспеченных родителей тяжело не заметить, что они ликуют прибавлению в семье.Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов довольно долго скрывали новость о том, что совсем скоро они станут родителями. Тем не менее, в день своего рождения модель и ее любимый супруг решили не только сообщить своим верным фанатам, что через несколько месяцев у них родится малыш, но и опубликовали в Сеть несколько беременных фотографий.К слову, сначала многие недоброжелатели считали Анастасию разлучницей, которая разрушила семью и увела супруга у прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой. Однако сейчас, видя, насколько искренне Дмитрий относится к девушке, огромнейшее количество злопыхателей поменяли свое мнение.Подчеркнем, что за считанные часы трогательный видеоролик Дмитрия Тарасова с родов Анастасии Костенко набрал почти 900 тысяч просмотров и невероятно большое количество нежных комментариев.