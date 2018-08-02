Дмитрий Тарасов поделился интимным видеороликом с родов Анастасии Костенко
Известный футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в личном микроблоге невероятно трогательный видеоролик, на котором запечатлены роды его третьей супруги Анастасии Костенко.
Спортсмен продемонстрировал преданным поклонникам видео, которое было снято во время родов его нынешней супруги. Ни для кого не является секретом, что в госпитале «Лапино», где на свет появилась вторая наследница Тарасова, ко всем пациентам существует индивидуальный подход.
В нарезке кадров засняты довольно трогательные моменты: сначала малыш еще в животике Костенко, а Тарасов трепетно поглаживает его руками, затем демонстрируют сам процесс родов и новорожденную малышку, которую акушеры принесли новоиспеченной мамочке на кормление.
Стоит отметить, что в начале видеоролика Дмитрий Тарасов указывает на то, что когда-нибудь их общая с Анастасией Костенко дочка сможет увидеть, как она появилась на свет.
«Секунды, когда жизнь меняется навсегда», - подписал футболист черно-белый видеоролик.
Нужно сказать, что спортсмен буквально сразу же после появления второй дочери на свет сообщил эту радостную новость своим преданным поклонникам в личном инста-блоге. Многочисленным фанатам Дмитрия пришла по душе серия трогательных фотографий из палаты, где родилась дочь их кумира.
На сегодняшний день и Тарасов, и Костенко весьма мало рассказывают о новорожденной малышке. Как бы то ни было, но по счастливым лицам новоиспеченных родителей тяжело не заметить, что они ликуют прибавлению в семье.
Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов довольно долго скрывали новость о том, что совсем скоро они станут родителями. Тем не менее, в день своего рождения модель и ее любимый супруг решили не только сообщить своим верным фанатам, что через несколько месяцев у них родится малыш, но и опубликовали в Сеть несколько беременных фотографий.
К слову, сначала многие недоброжелатели считали Анастасию разлучницей, которая разрушила семью и увела супруга у прославленной поющей телеведущей Ольги Бузовой. Однако сейчас, видя, насколько искренне Дмитрий относится к девушке, огромнейшее количество злопыхателей поменяли свое мнение.
Подчеркнем, что за считанные часы трогательный видеоролик Дмитрия Тарасова с родов Анастасии Костенко набрал почти 900 тысяч просмотров и невероятно большое количество нежных комментариев.