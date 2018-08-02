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Компания «Большое кино» экранизирует роман Евгения Замятина «Мы»

Стало известно, что компания «Большое кино» займется производством экранной версии романа «Мы», который был написан Евгением Замятиным в 1920 году. Продюсерами проекта стали владельцы студии Сарик и Гевонд Андреасяны, а режиссером назначен Гамлет Дульян. Для 26-летнего специалиста это будет первый опыт в полномасштабном кино.

Компания «Большое кино» экранизирует роман Евгения Замятина «Мы»


В основе романа «Мы» заложена история жизни мужчины по имени Д-503. Главный герой занимается строительством космического корабля под названием «Интеграл». Его жизнь проходит в условиях тоталитарного режима, который был навязан органами власти. Однажды Д-503 знакомится с девушкой I-330, желанием которой является свобода для нее и других людей.

Отмечается, что сюжет будущего фильма не будет в точности отражать произведение.

Известно, что в качестве главных актеров выступят Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев и Софья Донианц.

Премьера картины состоится через два года.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:50
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