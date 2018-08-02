Фанаты Эвелины Бледанс испугались, увидев кумира в больнице под капельницей
Эвелина Блёданс напугала фанатов фотографией, на которой она запечатлена под капельницей. На самом деле оказалось, что со звездой ничего страшного не произошло, просто она решила пройти процедуру по выведению шлаков и токсинов из организма.
Эвелина Блёданс в социальных сетях активно делится в социальных сетях фотографиями с отдыха не редко, радуя поклонников снимками в купальниках. Однако накануне она выложила фотографию, на которой запечатлена под капельницей, чем обеспокоила своих подписчиков.
Однако, как оказалось, Эвелина Блёданс решила пройти оздоровительную процедуру по выведению из организма токсинов, она входит в список предлагаемых услуг местного спа-центра. Звезде прокапали особое вещество на основе жидкого азота, помогающее организму избавиться от шлаков и токсинов.
Стоит отметить, что здоровье Эвелины Блёданс находится в полном порядке и поклонникам не стоит за неё переживать.