Фанаты Эвелины Бледанс испугались, увидев кумира в больнице под капельницей

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 31 Июл 2018 в 7:16 PDT

Эвелина Блёданс в социальных сетях активно делится в социальных сетях фотографиями с отдыха не редко, радуя поклонников снимками в купальниках. Однако накануне она выложила фотографию, на которой запечатлена под капельницей, чем обеспокоила своих подписчиков.Однако, как оказалось, Эвелина Блёданс решила пройти оздоровительную процедуру по выведению из организма токсинов, она входит в список предлагаемых услуг местного спа-центра. Звезде прокапали особое вещество на основе жидкого азота, помогающее организму избавиться от шлаков и токсинов.Стоит отметить, что здоровье Эвелины Блёданс находится в полном порядке и поклонникам не стоит за неё переживать.