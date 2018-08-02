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Поклонники переживают за семейные отношения Ларисы Долиной

Поклонники Ларисы Долиной подозревают, что в семье певицы имеются проблемы. По мнению фанатов, отношения Ларисы Долиной с мужем находятся на стадии кризиса.

Поклонники переживают за семейные отношения Ларисы Долиной


К таким выводам поклонники Ларисы Долиной пришли, после того как проанализировали её поездку в Латвию. Артистка прибыла в Юрмалу вместе с внучкой, а её супруг ни разу там не появлялся, так как на всех светских вечерах Лариса Долина присутствовала одна.

Поклонники творчества звезды переживают за неё, подозревая, что из-за проблем в семье Лариса Долина испытывает стресс. В результате чего певица стала набирать лишний вес, это заметно по её талии и бедрам.

Свои семейные отношения Лариса Долина предпочитает не комментировать. При этом она рассказала, почему набрала лишний вес, её преследует неодержимое желание употреблять ту пищу, которая ей по вкусу. Артистка признаётся, что не уследила за собой, набрав лишние килограммы, но она намерена вернуться к прежним параметрам. Фанаты не сомневаются, что певица сможет быстро привести себя в порядок.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:40
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