Ученые рассекретили «черный ящик» метастазов рака кости

«Продвинутый рак предстательной железы и другие виды рака метастазируют до костей, вызывая резистентность к терапии и боль для пациентов. Но на самом деле не совсем ясно, что делает кость такой особенной для развития рака предстательной железы», - сказала Элеонора Дондоссола, доктор философии, преподаватель в Медицинской онкологии.«Кость, вероятно, дает сигналы и привлекательную микросреду для развития раковых клеток, но неинвазивная микроскопия для детального изучения процесса затруднена толщиной наружной кости, блокирующей вид внутренней полости и костного мозга. Это был «черный ящик». Наконец, наша модель позволяет нам попасть внутрь кости с помощью внутриплоскостной многофотонной микроскопии и пролить свет на эти явления», - сказала она.Мультифотонная микроскопия представляет собой метод флуоресцентной визуализации, используемый для изображения живой ткани. Микроскопы в лаборатории Питера Фридля, профессора генитальной медицинской онкологии, могут захватывать до семи параметров одновременно. Фридль является старшим автором исследования.Нормальная костная биология включает баланс между костно-образующими клетками, называемыми остеобластами, и разрушающими кости клетками, называемыми остеокластами. Рак изменяет равновесие между этими двумя популяциями, приводя к симптоматическому ремоделированию кости.Микроскопия группы показала потерю костной массы, сконцентрированную вокруг остеокластов вблизи опухоли. Это явление является известной и болезненной проблемой для пациентов с метастазами в кости рака предстательной железы, а класс препаратов, называемых бисфосфонатами, используется для облегчения этого симптома. Известно, что в клинике эффект паллиативный, облегчая боль, но не продлевая выживание.Лаборатория Фридла использует эту модель для изучения лечения рака у мышей, включая совместную работу по иммунотерапии и радиации. Лекарства, освобождающие иммунную систему для борьбы с раком, часто срываются факторами устойчивости в микроокружении опухоли, которые команда надеется наблюдать и охарактеризовать.