Ученые установили связь между изменением климата и повышением токсичности океанов
Исследование океанологов из Университета Торонто и Калифорнийского университета в Санта-Крус показало, как увеличение CO2 в атмосфере Земли более 50 миллионов лет назад резко изменило химию на планете океаны. Ученые предупреждают - это может случиться снова.
Исследователи предполагают, что если современные глобальные выбросы углерода будут продолжать расти, будущее многих видов рыб в океанах может оказаться под угрозой.
«Наше исследование показывает, что глобальное потепление связано не только с экстремальными погодными явлениями или жарким летом, но оно может изменить структуру океана с неизвестными последствиями для рыболовства», - сказал профессор Ули Вортманн в Отделе наук о Земле.
«Мы показали, что в последний раз в атмосферу вводилось большое количество СО2, а планета не только нагревалась около 55 миллионов лет назад, но и изменила химию океана довольно заметно », - сказал Вортманн.
Увеличение СО2 провоцирует потепление, что приводит к снижению количества кислорода в океанах. Нехватка кислорода позволяет процветать сульфат-питательным бактериям, продуцирующим сероводород - токсин широкого спектра действия, который смертелен даже в небольших концентрациях.
«Это повлияет на виды рыб, которые живут или ныряют глубоко в океан. В первую очередь это повлияло бы на хищников высшего уровня, таких как тунец и киты, что, в свою очередь, окажет эффект пульсации на виды рыб, живущих в более важных мелководных водах - до 200 метров ниже уровня моря - и те, кто живет на средней глубине примерно 1000 метров ниже поверхности океана », - сказал Вортманн.
В ходе изучения развития химии океана за последние 60 миллионов лет, ученые наткнулись на некоторые необычные данные. Авторы углубились для большего количества данных и смогли показать, что это не артефакт измерения, а реальный сигнал.
«Повышенная концентрация CO2 в атмосфере идет рука об руку с потерей кислорода в океане, и это первая демонстрация того, что выброс CO2 в результате человеческой активности может быть достаточно большим, чтобы превратить части океана в токсичное место», - сказал Вортманн.
Хотя исследователи не могут сказать, сколько времени потребуется для того, чтобы влияние повышенных уровней CO2 стало очевидным, но уверены, что переход будет быстрым.
Исследователи предполагают, что если современные глобальные выбросы углерода будут продолжать расти, будущее многих видов рыб в океанах может оказаться под угрозой.
«Наше исследование показывает, что глобальное потепление связано не только с экстремальными погодными явлениями или жарким летом, но оно может изменить структуру океана с неизвестными последствиями для рыболовства», - сказал профессор Ули Вортманн в Отделе наук о Земле.
«Мы показали, что в последний раз в атмосферу вводилось большое количество СО2, а планета не только нагревалась около 55 миллионов лет назад, но и изменила химию океана довольно заметно », - сказал Вортманн.
Увеличение СО2 провоцирует потепление, что приводит к снижению количества кислорода в океанах. Нехватка кислорода позволяет процветать сульфат-питательным бактериям, продуцирующим сероводород - токсин широкого спектра действия, который смертелен даже в небольших концентрациях.
«Это повлияет на виды рыб, которые живут или ныряют глубоко в океан. В первую очередь это повлияло бы на хищников высшего уровня, таких как тунец и киты, что, в свою очередь, окажет эффект пульсации на виды рыб, живущих в более важных мелководных водах - до 200 метров ниже уровня моря - и те, кто живет на средней глубине примерно 1000 метров ниже поверхности океана », - сказал Вортманн.
В ходе изучения развития химии океана за последние 60 миллионов лет, ученые наткнулись на некоторые необычные данные. Авторы углубились для большего количества данных и смогли показать, что это не артефакт измерения, а реальный сигнал.
«Повышенная концентрация CO2 в атмосфере идет рука об руку с потерей кислорода в океане, и это первая демонстрация того, что выброс CO2 в результате человеческой активности может быть достаточно большим, чтобы превратить части океана в токсичное место», - сказал Вортманн.
Хотя исследователи не могут сказать, сколько времени потребуется для того, чтобы влияние повышенных уровней CO2 стало очевидным, но уверены, что переход будет быстрым.
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:43