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Ученые установили связь между изменением климата и повышением токсичности океанов

Исследование океанологов из Университета Торонто и Калифорнийского университета в Санта-Крус показало, как увеличение CO2 в атмосфере Земли более 50 миллионов лет назад резко изменило химию на планете океаны. Ученые предупреждают - это может случиться снова.

Ученые установили связь между изменением климата и повышением токсичности океанов


Исследователи предполагают, что если современные глобальные выбросы углерода будут продолжать расти, будущее многих видов рыб в океанах может оказаться под угрозой.

«Наше исследование показывает, что глобальное потепление связано не только с экстремальными погодными явлениями или жарким летом, но оно может изменить структуру океана с неизвестными последствиями для рыболовства», - сказал профессор Ули Вортманн в Отделе наук о Земле.

«Мы показали, что в последний раз в атмосферу вводилось большое количество СО2, а планета не только нагревалась около 55 миллионов лет назад, но и изменила химию океана довольно заметно », - сказал Вортманн.

Увеличение СО2 провоцирует потепление, что приводит к снижению количества кислорода в океанах. Нехватка кислорода позволяет процветать сульфат-питательным бактериям, продуцирующим сероводород - токсин широкого спектра действия, который смертелен даже в небольших концентрациях.

«Это повлияет на виды рыб, которые живут или ныряют глубоко в океан. В первую очередь это повлияло бы на хищников высшего уровня, таких как тунец и киты, что, в свою очередь, окажет эффект пульсации на виды рыб, живущих в более важных мелководных водах - до 200 метров ниже уровня моря - и те, кто живет на средней глубине примерно 1000 метров ниже поверхности океана », - сказал Вортманн.

В ходе изучения развития химии океана за последние 60 миллионов лет, ученые наткнулись на некоторые необычные данные. Авторы углубились для большего количества данных и смогли показать, что это не артефакт измерения, а реальный сигнал.

«Повышенная концентрация CO2 в атмосфере идет рука об руку с потерей кислорода в океане, и это первая демонстрация того, что выброс CO2 в результате человеческой активности может быть достаточно большим, чтобы превратить части океана в токсичное место», - сказал Вортманн.

Хотя исследователи не могут сказать, сколько времени потребуется для того, чтобы влияние повышенных уровней CO2 стало очевидным, но уверены, что переход будет быстрым.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:43
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