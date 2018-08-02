В Швеции наглые воры похитили две королевские короны и державу

Эти королевские регалии хранились в соборе, выставленные на всеобщее обозрение. Сделанные из золота, украшенные крупным бисером, дополненные вкраплениями горного хрусталя и жемчуга– короны и держава представляли собой исключительную культурную и историческую ценность.Но в полдень 31 июля случилась кража. Двое воров вошли в собор, разбили стеклянную витрину и скрылись с добычей вон. И хотя сигнализация сработала, а охранники бросились за ними вдогонку, злоумышленникам удалось благополучно сбежать по холму к расположенному рядом озеру Меларен и уехать на моторной лодке.Дальнейшие поиски с использованием вертолета и речных судов пока ни к чему не привели. Преступникам удалось уйти из поля зрения полиции по озерам, которые расположены в западной части от Стокгольма.Эксперты предполагают, что продать столь узнаваемые артефакты ворам вряд ли удастся, если только они не выполняли тайный заказ неизвестного коллекционера.