Крымский мост принял за июль почти 800 000 авто

Крымский мост согласно итогам июля принял 770 874 автомобилей, в число которых вошли 9 607 рейсовых, а также заказных автобусов. Между тем в крымском направлении отмечается свыше 410 авто. На путепроводе среднесуточный трафик составил 24 800 авто. Этот результат больше июньского показателя на 60 процентов. Крымский мост открыли в мае. За время эксплуатации моста он принял 1 044 000 транспортных средств. А вот самую большую загруженность путепровода отмечают на выходных. На мосту спокойнее всего в среду, а также четверг. По мосту ежесуточно проезжает 300 автобусов. Крымский мост больше всего авто принял 15 июля. Тогда по нему проехало около 31 500 транспортных средства. Для путепровода самым спокойным днем оказался 4 июля – 17 700 авто. Суточная максимальная пропускная способность действующего четырехполосного Крымского моста равна 40 тыс авто.Для легковых авто путепровод открыли 16 мая. Для грузовых авто переправа будет доступна в октябре.