Власти Москвы не будут увеличивать тарифы на платную парковку

Как заявили власти российской сттолицы, цены на платные парковки, которые имеются в Москве, повышать не будут. Они заявили, что в данном случае в увеличении цен отсутствует какая-либо необходимость. Стоит отметить, что первая платная парковка на территории российской столицы появилась в 2013 году. Максим Ликсутов занимающий должность заместителя мэра столицы Российской Федерации сообщил, что практически ежегодно проходит мониторинг имеющихся в Москве платных парковок. В данном случае никогда не бывает полной загруженности, обычно 15-20 процентов мест являются постоянно свободными.Вследствие этого не нужно увеличивать стоимость на парковку. Это вместе с тем, что количество парковочных мест в Москве с каждым годом растет. Таким образом, московским жителям не стоит беспокоиться.