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Opel рассекретил дизайн будущих версий на прототипе GT X Experimental

Автопроизводителем Opel был опубликован первый тизер с современным инновационным дизайном своих моделей.

Opel рассекретил дизайн будущих версий на прототипе GT X Experimental


На просторах интернета появился тизер современного концепт-кара типа GT X Experimental. Транспортное средство представят новый корпоративный стиль автобренда. Авто на фото показано не полностью. Версия показана только спереди, но изменений довольно много. Версия Opel GT X Experimental представляет собой внедорожный электрокар, так как на месте решетки радиатора наблюдается декоративная вставка, установлены также пластиковые бамперы. По мнению автомобильных экспертов, концепт выступит основой Opel Corsa новой генерации. Другая особенность концепта представляет собой оптику на светодиодах, сливающуюся с решёткой радиатора. Этот элемент получил название Vizor.



Opel Corsa новой генерации с дизельными и бензиновыми силовыми агрегатами начнут предлагать со следующего года. В продаже только через год появится электрическая вариация хэтчбэка. Согласно ожиданиям в основе будет единая с новой версией Peugeot 208 архитектура.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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