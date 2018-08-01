Фонд перспективных исследований объявил конкурс на лучшую биомедицинскую технологию восстановления органов человека

Организаторы конкурса отмечают, что лучший проект получит денежное вознаграждения для продолжения работы в этом направлении. Сумма гранта будет зависеть от каждого проекта индивидуально.Известно, что заявки будут приниматься от ученых и предпринимателей, которые уже имеют подобную технологию.В официальном сообщении ФПИ указано, что главной идеей проекта является поиск лучших идей в области биомедицины. В частности, требуется найти наилучшее решение регенеративной технологии и специалистов, которые могли бы проводить исследования с высокой степенью риска.Отмечается, что ФПИ предоставит победителю конкурса финансирование и возможность работать в лаборатории Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института.