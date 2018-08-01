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Фонд перспективных исследований объявил конкурс на лучшую биомедицинскую технологию восстановления органов человека

Представители Фонда перспективных исследований (ФПИ) объявили конкурс, в рамках которого участникам нужно будет представить свою биомедицинскую технологию для восстановления органов человека. Сообщается, что прием заявок на участие в мероприятии начался сегодня.

Фонд перспективных исследований объявил конкурс на лучшую биомедицинскую технологию восстановления органов человека


Организаторы конкурса отмечают, что лучший проект получит денежное вознаграждения для продолжения работы в этом направлении. Сумма гранта будет зависеть от каждого проекта индивидуально.

Известно, что заявки будут приниматься от ученых и предпринимателей, которые уже имеют подобную технологию.

В официальном сообщении ФПИ указано, что главной идеей проекта является поиск лучших идей в области биомедицины. В частности, требуется найти наилучшее решение регенеративной технологии и специалистов, которые могли бы проводить исследования с высокой степенью риска.

Отмечается, что ФПИ предоставит победителю конкурса финансирование и возможность работать в лаборатории Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00
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