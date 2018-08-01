Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9 млн рублей

Сам форвард национальной команды не пострадал, а вот автомобиль сильно разбит. Смолов покинул место ДТП, оставив машину на проезжей части.Авария с участием футболиста Федора Смолова произошла ночью 1 августа. Футболист сейчас находится в Краснодаре. ДТП произошло на улице Ставропольской. Автомобиль BMW M5 First Edition, стоимостью в 9 миллионов рублей, серьезно пострадал.Стоит отметить, что таких машин во всем мире лишь несколько сотен. Транспортное средство на большой скорости снесло ограждение и вылетело с проезжей части в районе пересечения с улицей Вишняковой. Автомобиль резко развернуло, однако, к счастью, никто не пострадал.Как стало известно, за рулем был сам Смолов. Так как сработали подушки безопасности - футболист остался невредим. Он самостоятельно покинул авто и бросил его на проезжей части, после чего покинул место аварии.