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Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9 млн рублей

Известный футболист сборной России и «Краснодара» Федор Смолов попал в аварию во время своего нахождения в Краснодарском крае.

Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9 млн рублей

Сам форвард национальной команды не пострадал, а вот автомобиль сильно разбит. Смолов покинул место ДТП, оставив машину на проезжей части.

Авария с участием футболиста Федора Смолова произошла ночью 1 августа. Футболист сейчас находится в Краснодаре. ДТП произошло на улице Ставропольской. Автомобиль BMW M5 First Edition, стоимостью в 9 миллионов рублей, серьезно пострадал.

Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9 млн рублей

Стоит отметить, что таких машин во всем мире лишь несколько сотен. Транспортное средство на большой скорости снесло ограждение и вылетело с проезжей части в районе пересечения с улицей Вишняковой. Автомобиль резко развернуло, однако, к счастью, никто не пострадал.

Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9 млн рублей

Как стало известно, за рулем был сам Смолов. Так как сработали подушки безопасности - футболист остался невредим. Он самостоятельно покинул авто и бросил его на проезжей части, после чего покинул место аварии.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:34
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