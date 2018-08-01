С 1 августа в России вступает в силу ряд новых законов

Сегодня, 1 августа, в России повышается размер пенсий пенсионерам, которые по-прежнему работают. По сообщению Пенсионного фонда, максимальная надбавка составит 235 рублей. Размер прибавки для каждого пенсионера рассчитывается индивидуально. Известно, что очень важную роль в расчете играет заработная плата, с которой удерживались взносы.Сообщается, что отныне юридические лица и бизнесмены смогут экономить на спецодежде для своих работников. Теперь, с 1 августа, они смогут приобретать средства индивидуальной защиты и одежду для своих работников за счет финансов, которые находятся в Фонде социального страхования РФ. Соответственно Приказу Министерства труда и социальной защиты России, при этом одежда должна быть изготовлена из отечественных материалов.Новые изменения затронут и иностранных жителей. Сегодня, 1 августа, вступил в силу закон, сообразно которому туристы смогут въезжать на территорию Российской Федерации по электронной визе. Тем не менее, это будет возможно только в том случае, если иностранный турист прибыл в Россию через Свободный порт Владивостока.Сообщается, что оформлять электронную визу необходимо как минимум за четыре дня до поездки в Россию. Такое заявление подается на портал Министерства труда и социальной защиты РФ. К заявлению необходимо обязательно приложить цифровую фотографию. Срок действия подобной визы составляет тридцать дней. Консульского сбора нет.Теперь расписание пригородные поездов и поездов дальнего следования будет указываться по местному времени. Если быть точнее, то с 1 августа буквально на всех железнодорожных билетах будет указано только то время, которое полностью соответствует часовому поясу отправления того или иного путешественника. Отметим, что на данный момент указывается время по Москве.Чуть позже, а если точнее 19 августа, изменения коснуться индивидуальных предпринимателей и компаний. При создании ИП надо будет действовать согласно правилам определения начала и конца налогового периода, как и огромным компаниям. В новом законе также были прописаны правила вычисления первого и последнего налогового периода, если то или иное предприятие платит налог каждый квартал и каждый месяц.Конкретизированы и правила вычисления налогового периода при постановке и снятии с учета адвоката, оценщика, нотариуса, медиатора, арбитражного управляющего, патентного поверенного и других лиц, которые занимаются частной практикой.Также с 20 августа на территории России будут изменены цены на водку и ликероводочные напитки, крепость которых варьируется отметки от тридцати семи до сорока процентов. Минимальная розничная стоимость на одну бутылку такой крепости объемом в пол-литра будет составлять 205 рублей.На сегодняшний день МРЦ на водку, крепость которой составляет тридцать семь – тридцать восемь процентов, составляет 196 рублей, крепость от тридцати восьми до тридцати девяти процентов – 201 рубль.