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Специалисты успешно испытали возможности парашютирующей коробки с провизией

Специалистами, представляющими Всемирную продовольственную программу ООН, совместно с Немецким аэрокосмическим центром (DLR), а так же компанией Wings for Aid, разработана новая форма упаковки, предназначенной для медикаментов и продуктов питания, наборы которых предстоит забрасывать в условиях труднодоступных мест, используя дронов. Информация из сообщений, опубликованных на страницах Aviation Week.

Предназначенная для провизии, картонная одноразовая коробка от DLR, сделана с использованием биоразлагаемого материала. Когда она падает с дрона, бока ее приоткрываются, в результате образуется подобие формы парашюта, которым тормозится падение коробки.
Специалисты успешно испытали возможности парашютирующей коробки с провизией


Новый способ доставки испытан в Доминикане. В ходе проведения тестирования, спасателями был использован вертолетный тип беспилотника - SuperARTIS. Все эксперименты проходили в реальных условиях моделирования спасательной операции. Дрон успешно доставил необходимый груз на территорию затопленных районов, расположенных недалеко от соленого озера Энрикильо. За все совершенные вылеты, беспилотником доставлено 120 кг еды, с использованием новой упаковки, которая полностью сохранила весь состав провизии, не пострадавшей при падении на землю.

Недавние исследования ученых Уральского федерального университета (УрФУ), смогли применить возможности роботизиорованного комплекса «Канатоход», проводить диагностику высотных линий электропередач (ЛЭП), а так же покрывать поверхность грозоотводного троса антикоррозийным и антигололедным покрытием.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30
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