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Экс-любовница Ивана Краско поверила обману с тестом ДНК на шоу «На самом деле»

Дарья Горшкова стала участницей телепередачи «На самом деле», чтобы доказать актёру Ивану Краско, что родившийся ребёнок от него. Однако экс-любовницу артиста обманули с тестом ДНК, в результате чего он призналась от кого родила девочку.

Экс-любовница Ивана Краско поверила обману с тестом ДНК на шоу «На самом деле»


Дарья Горшкова познакомилась в театре с Иваном Краско, несмотря на разницу в возрасте в 40 лет между ними завязались отношения. Позднее девушка переехала к актёру, но сын Ивана Краско не воспринимал её, тогда ей пришлось уехать.

А поскольку Иван Краско состоял в браке с Наталией Вяль. Дарья Горшкова не захотела быть «приложением», поэтому прекратила с актёром общение, а после того, как она родила дочь, заявила, что ребёнок является наследником Ивана Краско.

Свою дочь Дарья Горшкова записала на фамилию актёра, утверждая, что она никогда не изменяла экс-возлюбленному, но эксперты этому не поверили. На съёмках программы «На самом деле» присутствовала нынешняя супруга Ивана Краско, именно она держала в руках конверт. Дарья Горшкова подумала, что там лежат результаты ДНК-теста и решила сама опровергнуть сведения о родстве актёра с дочкой. На самом деле супруга Ивана Краско взяла соперницу «на слабо», так как в конверте не было никаких документов.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:15
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