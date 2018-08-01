Светлана Лобода готовит старшую дочь к карьере певицы

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 31 Июл 2018 в 1:48 PDT

В описании к опубликованному видеоролику Светлана Лобода указала, что ежедневно занимается с дочкой. На видеоролике певица снимает девочку на камеру во время поездки на автомобиле, ребёнок слушает музыку, а потом пытается повторить мелодию. Подписчики звезда в комментариях похвалили её за то, что она занимается с ребёнком, поинтересовавшись, как данное упражнение называется.Видеоролик за короткое время посмотрели более 300 тысяч пользователей. Некоторые фанаты поинтересовались можно ли развить слух, если его нет. Часть поклонников Светланы Лободы предположили, что артистка готовит свою дочь к карьере певицы, похвалив девочку за готовность обучаться со звёздной мамой.