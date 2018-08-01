Крупнейшая популяция королевских пингвинов сократилась из-за глобального потепления

Отмечается, что остров Кошон в последний раз ученые посещали в 1982 году. Наблюдения за колонией пингвинов начались в 1960 году. Если в начале количество племенных пар составляло 500 тысяч, то сейчас их число снизилось до 60 тысяч.Чтобы понять, в чем причина, ученые обратились к снимкам острова за 1960-2017 года. Таким образом, оказалось, что за это время увеличилось количество растительности, а пингвинам для жизни больше подходят каменистые и пологие участки.По мнению биологов, увеличение количества растений могло быть спровоцировано глобальным потеплением. Помимо этого на уменьшение популяции этих животных повлияли постоянные перепады температур и болезни. Кроме этого здесь могут быть замешаны и хищники, численность которых в данном регионе значительно выросла.