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Крупнейшая популяция королевских пингвинов сократилась из-за глобального потепления

В издании Antarctic Science появилась статья, в которой ученые описали причины сокращения крупнейшей в мире популяции королевских пингвинов, которые живут на территории острова Кошон. Установлено, что численность животных могла значительно сократиться из-за перепадов температур и глобального потепления.

Крупнейшая популяция королевских пингвинов сократилась из-за глобального потепления


Отмечается, что остров Кошон в последний раз ученые посещали в 1982 году. Наблюдения за колонией пингвинов начались в 1960 году. Если в начале количество племенных пар составляло 500 тысяч, то сейчас их число снизилось до 60 тысяч.

Чтобы понять, в чем причина, ученые обратились к снимкам острова за 1960-2017 года. Таким образом, оказалось, что за это время увеличилось количество растительности, а пингвинам для жизни больше подходят каменистые и пологие участки.

По мнению биологов, увеличение количества растений могло быть спровоцировано глобальным потеплением. Помимо этого на уменьшение популяции этих животных повлияли постоянные перепады температур и болезни. Кроме этого здесь могут быть замешаны и хищники, численность которых в данном регионе значительно выросла.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:30
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