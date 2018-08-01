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Земные бактерии вымирают быстрыми темпами

Представители Университета Британской Колумбии провели исследование, в рамках которого они установили, что бактерии, живущие на Земле, очень быстро вымирают. Таким образом, эта информация опровергает теорию о том, что микроорганизмы не могут массово исчезать по причине их большого разнообразия.

Земные бактерии вымирают быстрыми темпами


Сообщается, что в рамках научного проекта ученые применили метод массивного секвенирования и проанализировали большой объем данных для описания первого эволюционного древа. С помощью этого удалось отобразить большое количество бактерий за последний миллиард лет.

По словам соавтора исследования Луки Стилианоса, благодаря секвенированию и математике удалось установить генеалогическое древо микроорганизмов, а также узнать, каким образом они развивались на планете и как быстро исчезали.

Ученые подсчитали, что за последний миллион лет на Земле исчезло 45-95 тысяч видов бактерий. Тем не менее, утверждается, что микробам все же удавалось избегать таких резких и массовых периодов вымираний, которые случались в царстве животных и растений.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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