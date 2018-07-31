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Исследователи рассказали, как песчаные дюны мешают сейсмическим волнам

Ученые изучили, каким образом песчаные дюны мешают сейсмическим исследованиям, в надежде найти способы обойти их.
Исследователи рассказали, как песчаные дюны мешают сейсмическим волнам


Сейсмические исследования, в рамках которых проходит поиск нефти и газа, используют грохот грузовика, который буквально ударяет по земле, отправляя сейсмические сигналы через Землю. На некотором расстоянии сигналы принимают сейсмометры. Геологические структуры под землей обнаруживают по тому, как они отражают и иным образом меняют сейсмические волны.

Однако, когда сейсмологи проводят подобные исследования вблизи песчаных дюн, то замечают, что их сигналы проходят не четко.

«Исследователи заметили много шума, – сказал Мэтью Арран, студент кафедры прикладной математики и теоретической физики в Кембриджском университете, Соединенное Королевство. – Иногда мы не можем ничего уловить... Поэтому задались вопросом, что такое шум песчаных дюн и можем ли мы избежать его».

Мэтью Арран является ведущим автором отчета о работе, опубликованного в «Journal of Geophysical Research: Solid Earth», журнале Американского геофизического союза.

Мэтью Арран с коллегами создали математическое моделирование дюны в форме полумесяца на плоском участке земли. Затем они имитировали сейсмический сигнал грузовика, чтобы проследить, как ведут себя дюны.

Эксперты обнаружили, что песчаные дюны действуют как эхо-камеры для сейсмических волн, отражая их и повторно излучая в течение некоторого времени после того, как исходный сейсмический сигнал исчезает. Песчаные дюны состоят из более легкого материала, чем земля под ними. По этой причине сейсмические волны движутся с разной скоростью в дюнах и на земле. В дюнах часто появляются дополнительные слои с различной плотностью и рыхлостью, которые могут дополнительно менять сейсмические волны.

Специалисты также обнаружили, что имитированная дюна чувствительна не ко всем частотам сейсмических волн, так что геодезисты могут опробовать разные частоты сейсмических сигналов в надежде избежать эхо.

Мэтью Арран заключил, что следующий шаг для ученых – проверить эту идею на реальных дюнах. Ученый надеется, что данные помогут геодезистам найти идеальный способ проведения сейсмических исследований.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:33
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