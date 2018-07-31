Исследователи рассказали, как песчаные дюны мешают сейсмическим волнам

Сейсмические исследования, в рамках которых проходит поиск нефти и газа, используют грохот грузовика, который буквально ударяет по земле, отправляя сейсмические сигналы через Землю. На некотором расстоянии сигналы принимают сейсмометры. Геологические структуры под землей обнаруживают по тому, как они отражают и иным образом меняют сейсмические волны.Однако, когда сейсмологи проводят подобные исследования вблизи песчаных дюн, то замечают, что их сигналы проходят не четко.«Исследователи заметили много шума, – сказал Мэтью Арран, студент кафедры прикладной математики и теоретической физики в Кембриджском университете, Соединенное Королевство. – Иногда мы не можем ничего уловить... Поэтому задались вопросом, что такое шум песчаных дюн и можем ли мы избежать его».Мэтью Арран является ведущим автором отчета о работе, опубликованного в «Journal of Geophysical Research: Solid Earth», журнале Американского геофизического союза.Мэтью Арран с коллегами создали математическое моделирование дюны в форме полумесяца на плоском участке земли. Затем они имитировали сейсмический сигнал грузовика, чтобы проследить, как ведут себя дюны.Эксперты обнаружили, что песчаные дюны действуют как эхо-камеры для сейсмических волн, отражая их и повторно излучая в течение некоторого времени после того, как исходный сейсмический сигнал исчезает. Песчаные дюны состоят из более легкого материала, чем земля под ними. По этой причине сейсмические волны движутся с разной скоростью в дюнах и на земле. В дюнах часто появляются дополнительные слои с различной плотностью и рыхлостью, которые могут дополнительно менять сейсмические волны.Специалисты также обнаружили, что имитированная дюна чувствительна не ко всем частотам сейсмических волн, так что геодезисты могут опробовать разные частоты сейсмических сигналов в надежде избежать эхо.Мэтью Арран заключил, что следующий шаг для ученых – проверить эту идею на реальных дюнах. Ученый надеется, что данные помогут геодезистам найти идеальный способ проведения сейсмических исследований.