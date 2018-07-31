Татьяна Навка показала, какой её видит только муж

Во время отпуска в Италии к звёздной паре пришло вдохновение устроить фотосессию на берегу моря. Татьяна Навка позировала своему мужу на фоне моря в пестром длинном сарафане с собранными в пучок волосами. Стоит отметить, что там же отдыхает и старшая дочь Татьяны Навки – Александра.В этом году у Татьяны Навки и Дмитрия Пескова по счастливому стечению обстоятельств совпал отпуск, который они проводят вместе. Ещё два дня назад супруги прогуливались по Баку, этот гостеприимный город очень нравится Дмитрию Пескову, до этого он был здесь 4 года тому назад. Сейчас семейная пара наслаждается итальянскими достопримечательностями.