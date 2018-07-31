АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.20 USD 62.78
Курс валют на 31.07.2018

Татьяна Навка показала, какой её видит только муж

Фигуристка Татьяна Навка выложила в соцсеть фотографии, автором которых является её супруг Дмитрий Песков. В описании к фотографиям Татьяна Навка написала, что именно такой видит её только муж.

Татьяна Навка показала, какой её видит только муж


Во время отпуска в Италии к звёздной паре пришло вдохновение устроить фотосессию на берегу моря. Татьяна Навка позировала своему мужу на фоне моря в пестром длинном сарафане с собранными в пучок волосами. Стоит отметить, что там же отдыхает и старшая дочь Татьяны Навки – Александра.

В этом году у Татьяны Навки и Дмитрия Пескова по счастливому стечению обстоятельств совпал отпуск, который они проводят вместе. Ещё два дня назад супруги прогуливались по Баку, этот гостеприимный город очень нравится Дмитрию Пескову, до этого он был здесь 4 года тому назад. Сейчас семейная пара наслаждается итальянскими достопримечательностями.

Татьяна Навка показала, какой её видит только муж
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под
Ученые: Вспышка на Солнце усилила хаос
Ткани эмбриона могут формировать новые
Компьютеры получат возможность определения
Татьяна Навка показала, какой её видит только муж
Московскую квартиру Левы из «БИ-2» вскрыли и
Эксперты составили ТОП-5 нержавеющих авто по цене
Лень может вызвать диабет всего за 2 недели,
Астрономы-любители обнаружили планетарную систему
Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа
Компания VG Cargo Александра Удодова наращивает
Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи
Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги
Ученые определили главную причину зарождения
Ученые: Китай может столкнуться с чрезвычайными
Ученые разработали новую добавку для бензина из
У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой
Исследователи рассказали, как песчаные дюны
Археологи: Шумерская цивилизация не укладывается
На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7
Астрономы собрали «световые отпечатки пальцев»,
Уфологи обвинили пришельцев в организации пожаров
Юридическая компания, оплатившая рекламу
Android снабдили новой функцией ночного режима
Ученые: Прошлый визуальный опыт меняет восприятие
Аскольд Запашный оказался в больнице после
«Карлик и клоун»: Ольга Бузова рассмешила
НПО «Энергомаш» прекратит производство двигателей
Климатологи связали глобальное потепление с
В «Энергомаш» начали разработку метанового
Просмотреть все новости