Компьютеры получат возможность определения характера человека по его глазам
Ученые приняли решение научить искусственный интеллект определять принципы физиогномики, благодаря чему он сможет определять самостоятельно характер человека, при этом будет достаточно анализа его глаз. Проводились эксперименты представителями Университета Флиндерса, совместно с Институтом имени Макса Планка Германии, при участии Университета Южной Австралии и Штутгартского университета.
У читателей уже есть тема для обсуждения, которая поднята вокруг Google и Apple, возможности которых позволят уже в 2050 году поработить человечество. Только ученые не останавливаются на достигнутом и продолжают обучать искусственный интеллект, обогащая его новым знаниям. Как предположили специалисты, для определения характера человека, какой он есть - добрый, любопытный или общительный, а также узнать склонность его к невротизму, можно с помощью глаз, поэтому данный метод и решили заложить в основу построения нового алгоритма.
Учеными проведен эксперимент, в ходе которого отследили характерные движения глаз среди 42 добровольцев. Отслеживали в те моменты, когда людьми выполнялись привычные, повседневные действия. По окончании работы, каждым из участников была заполнена детализированная анкета, где они подробно описали свой характер.
На основании полученных результатов, появится возможность дальнейших разработок, а так же реализация идей по новым областям обработок, связанных с социальными сигналами в социальной робототехнике. От результатов ожидают значительного улучшения взаимодействий между человеком и машиной.
Любой представитель социума предпочитает оперировать улучшенными персонализированными сервисами, только они сегодня не адаптированы к определенным невербальным посылам. Благодаря новым исследованиям, появятся такие компьютеры и роботы, которыми на практике идеально интерпретируются социальные сигналы людей.
У читателей уже есть тема для обсуждения, которая поднята вокруг Google и Apple, возможности которых позволят уже в 2050 году поработить человечество. Только ученые не останавливаются на достигнутом и продолжают обучать искусственный интеллект, обогащая его новым знаниям. Как предположили специалисты, для определения характера человека, какой он есть - добрый, любопытный или общительный, а также узнать склонность его к невротизму, можно с помощью глаз, поэтому данный метод и решили заложить в основу построения нового алгоритма.
Учеными проведен эксперимент, в ходе которого отследили характерные движения глаз среди 42 добровольцев. Отслеживали в те моменты, когда людьми выполнялись привычные, повседневные действия. По окончании работы, каждым из участников была заполнена детализированная анкета, где они подробно описали свой характер.
На основании полученных результатов, появится возможность дальнейших разработок, а так же реализация идей по новым областям обработок, связанных с социальными сигналами в социальной робототехнике. От результатов ожидают значительного улучшения взаимодействий между человеком и машиной.
Любой представитель социума предпочитает оперировать улучшенными персонализированными сервисами, только они сегодня не адаптированы к определенным невербальным посылам. Благодаря новым исследованиям, появятся такие компьютеры и роботы, которыми на практике идеально интерпретируются социальные сигналы людей.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00