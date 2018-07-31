АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.20 USD 62.78
Курс валют на 31.07.2018

Компьютеры получат возможность определения характера человека по его глазам

Ученые приняли решение научить искусственный интеллект определять принципы физиогномики, благодаря чему он сможет определять самостоятельно характер человека, при этом будет достаточно анализа его глаз. Проводились эксперименты представителями Университета Флиндерса, совместно с Институтом имени Макса Планка Германии, при участии Университета Южной Австралии и Штутгартского университета.

У читателей уже есть тема для обсуждения, которая поднята вокруг Google и Apple, возможности которых позволят уже в 2050 году поработить человечество. Только ученые не останавливаются на достигнутом и продолжают обучать искусственный интеллект, обогащая его новым знаниям. Как предположили специалисты, для определения характера человека, какой он есть - добрый, любопытный или общительный, а также узнать склонность его к невротизму, можно с помощью глаз, поэтому данный метод и решили заложить в основу построения нового алгоритма.
Компьютеры получат возможность определения характера человека по его глазам


Учеными проведен эксперимент, в ходе которого отследили характерные движения глаз среди 42 добровольцев. Отслеживали в те моменты, когда людьми выполнялись привычные, повседневные действия. По окончании работы, каждым из участников была заполнена детализированная анкета, где они подробно описали свой характер.

На основании полученных результатов, появится возможность дальнейших разработок, а так же реализация идей по новым областям обработок, связанных с социальными сигналами в социальной робототехнике. От результатов ожидают значительного улучшения взаимодействий между человеком и машиной.

Любой представитель социума предпочитает оперировать улучшенными персонализированными сервисами, только они сегодня не адаптированы к определенным невербальным посылам. Благодаря новым исследованиям, появятся такие компьютеры и роботы, которыми на практике идеально интерпретируются социальные сигналы людей.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под
Ученые: Вспышка на Солнце усилила хаос
Ткани эмбриона могут формировать новые
Компьютеры получат возможность определения
Татьяна Навка показала, какой её видит только муж
Московскую квартиру Левы из «БИ-2» вскрыли и
Эксперты составили ТОП-5 нержавеющих авто по цене
Лень может вызвать диабет всего за 2 недели,
Астрономы-любители обнаружили планетарную систему
Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа
Компания VG Cargo Александра Удодова наращивает
Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи
Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги
Ученые определили главную причину зарождения
Ученые: Китай может столкнуться с чрезвычайными
Ученые разработали новую добавку для бензина из
У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой
Исследователи рассказали, как песчаные дюны
Археологи: Шумерская цивилизация не укладывается
На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7
Астрономы собрали «световые отпечатки пальцев»,
Уфологи обвинили пришельцев в организации пожаров
Юридическая компания, оплатившая рекламу
Android снабдили новой функцией ночного режима
Ученые: Прошлый визуальный опыт меняет восприятие
Аскольд Запашный оказался в больнице после
«Карлик и клоун»: Ольга Бузова рассмешила
НПО «Энергомаш» прекратит производство двигателей
Климатологи связали глобальное потепление с
В «Энергомаш» начали разработку метанового
Просмотреть все новости