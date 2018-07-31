Компьютеры получат возможность определения характера человека по его глазам

У читателей уже есть тема для обсуждения, которая поднята вокруг Google и Apple, возможности которых позволят уже в 2050 году поработить человечество. Только ученые не останавливаются на достигнутом и продолжают обучать искусственный интеллект, обогащая его новым знаниям. Как предположили специалисты, для определения характера человека, какой он есть - добрый, любопытный или общительный, а также узнать склонность его к невротизму, можно с помощью глаз, поэтому данный метод и решили заложить в основу построения нового алгоритма.Учеными проведен эксперимент, в ходе которого отследили характерные движения глаз среди 42 добровольцев. Отслеживали в те моменты, когда людьми выполнялись привычные, повседневные действия. По окончании работы, каждым из участников была заполнена детализированная анкета, где они подробно описали свой характер.На основании полученных результатов, появится возможность дальнейших разработок, а так же реализация идей по новым областям обработок, связанных с социальными сигналами в социальной робототехнике. От результатов ожидают значительного улучшения взаимодействий между человеком и машиной.Любой представитель социума предпочитает оперировать улучшенными персонализированными сервисами, только они сегодня не адаптированы к определенным невербальным посылам. Благодаря новым исследованиям, появятся такие компьютеры и роботы, которыми на практике идеально интерпретируются социальные сигналы людей.