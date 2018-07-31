Ученые определили главную причину зарождения цивилизации на Земле

Палеоклиматологами Принстонского университета изучены составы древних пород, которые были найдены на дне вдоль южных границ Тихого, Индийского и Атлантического океанов. В данных широтах коралловые рифы растут уже тысячи лет, многое узнать о климате помогло изучение изменений в них. Составы изотопов азота в растительности, за все время, сколько длился периода голоцена, постепенно уменьшались. При этом, в атмосфере состав CO2 возрос на 7%, если сравнивать с наступлением допромышленной эры.Как рассказал ученый Дэниел Сигман, повлияли на подъем углекислого газ с глубин ускорения, происходящие в западных течениях, а так же ветра, как в приполярных, так и умеренных водах по трем океанам. По этой причине устоялась стабильная температура Земли, которая за последние тринадцать тысяч лет находится в стабильном и комфортном состоянии для благоприятного развития организмов.Так же отмечается, что все межледниковые периоды сопровождались постоянным изменением климата, который был или постоянно очень холодным, или становился умеренным, только никогда не был стабильным. Как предполагают некоторые специалисты, течение цикла потепления и оледенения вовсе не прервалось, только текущая подходящая для человечества фаза, является частью долгосрочных климатических колебаний.