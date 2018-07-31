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Ученые определили главную причину зарождения цивилизации на Земле

Как выяснили геологи, толчком для появления на Земле жизни послужило усиление течений древних океанов. Посредством высвобождения незначительного количества углекислого газа в атмосферу, климат стал достаточно теплым и благоприятным для роста микроорганизмов.

Палеоклиматологами Принстонского университета изучены составы древних пород, которые были найдены на дне вдоль южных границ Тихого, Индийского и Атлантического океанов. В данных широтах коралловые рифы растут уже тысячи лет, многое узнать о климате помогло изучение изменений в них. Составы изотопов азота в растительности, за все время, сколько длился периода голоцена, постепенно уменьшались. При этом, в атмосфере состав CO2 возрос на 7%, если сравнивать с наступлением допромышленной эры.
Ученые определили главную причину зарождения цивилизации на Земле


Как рассказал ученый Дэниел Сигман, повлияли на подъем углекислого газ с глубин ускорения, происходящие в западных течениях, а так же ветра, как в приполярных, так и умеренных водах по трем океанам. По этой причине устоялась стабильная температура Земли, которая за последние тринадцать тысяч лет находится в стабильном и комфортном состоянии для благоприятного развития организмов.

Так же отмечается, что все межледниковые периоды сопровождались постоянным изменением климата, который был или постоянно очень холодным, или становился умеренным, только никогда не был стабильным. Как предполагают некоторые специалисты, течение цикла потепления и оледенения вовсе не прервалось, только текущая подходящая для человечества фаза, является частью долгосрочных климатических колебаний.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:15
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