Эксперты рассказали, как распространяются религиозные идеологии

Австронезийские общества разделяют общий язык предков и расположены в Юго-Восточной Азии, Восточной Африке и южной части Тихого океана. Исторически сложилось так, что они варьировались от очень маленьких эгалитарных семейных общин до крупных политически сложных обществ, таких как Гавайи. Конверсия обычно происходила в 18-м и 19-м веках, и, хотя преобразование некоторых обществ занимало менее года, для некоторых процесс затянулся до 205 лет. Диапазон социальных структур и историй делает австронезийские общества идеальными для теорий происхождения культурных изменений.Результаты исследования показывают, что культуры с политическими структурами правления зачастую быстрее обращались к христианству. Процесс конверсии происходил «сверху вниз»: лидеры выступали как миссионеры, оказывая большое влияние на распространение христианской доктрины среди населения.Исследование также показало, что быстрее всего христианство распространилось среди небольших групп населения. Данные помогают осознать значение численности населения в процессах культурных изменений.«Хотя люди часто считают, что большие общества – это источники инноваций, наши результаты показывают, что иногда они замечают новые идеи довольно медленно, – говорит ведущий автор доктор Джозеф Уоттс. – В рамках небольших обществ верования передаются относительно быстро, особенно если во главе стоят влиятельные фигуры».Доктор Уоттс говорит, что полученные данные дают значительное представление о крупномасштабном человеческом поведении и процессе культурных изменений, увлекательном аспекте человеческой жизни.Профессор Университета Окленда Квентин Аткинсон, добавляет: «Данное исследование поможет понять, как размер и структура населения влияют на распространение и внедрение новых институтов, идеологий или технологий».