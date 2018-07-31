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Эксперты рассказали, как распространяются религиозные идеологии

В работе, опубликованной сегодня в «Nature Human Behavior», ученые рассказали, как в мире распространялись религии. В ходе исследовали эксперты использовали новые вычислительные кросс-культурные методы и проверили, как политические иерархии, социальное неравенство и численность населения повлияли на распространение христианства в 70 австронезийских обществах.
Эксперты рассказали, как распространяются религиозные идеологии


Австронезийские общества разделяют общий язык предков и расположены в Юго-Восточной Азии, Восточной Африке и южной части Тихого океана. Исторически сложилось так, что они варьировались от очень маленьких эгалитарных семейных общин до крупных политически сложных обществ, таких как Гавайи. Конверсия обычно происходила в 18-м и 19-м веках, и, хотя преобразование некоторых обществ занимало менее года, для некоторых процесс затянулся до 205 лет. Диапазон социальных структур и историй делает австронезийские общества идеальными для теорий происхождения культурных изменений.

Результаты исследования показывают, что культуры с политическими структурами правления зачастую быстрее обращались к христианству. Процесс конверсии происходил «сверху вниз»: лидеры выступали как миссионеры, оказывая большое влияние на распространение христианской доктрины среди населения.

Исследование также показало, что быстрее всего христианство распространилось среди небольших групп населения. Данные помогают осознать значение численности населения в процессах культурных изменений.

«Хотя люди часто считают, что большие общества – это источники инноваций, наши результаты показывают, что иногда они замечают новые идеи довольно медленно, – говорит ведущий автор доктор Джозеф Уоттс. – В рамках небольших обществ верования передаются относительно быстро, особенно если во главе стоят влиятельные фигуры».

Доктор Уоттс говорит, что полученные данные дают значительное представление о крупномасштабном человеческом поведении и процессе культурных изменений, увлекательном аспекте человеческой жизни.

Профессор Университета Окленда Квентин Аткинсон, добавляет: «Данное исследование поможет понять, как размер и структура населения влияют на распространение и внедрение новых институтов, идеологий или технологий».
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 14:11
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