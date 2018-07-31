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Специалисты: Разнообразие и образование влияют на рост населения Индии

Различия в численности населения Индии влияют на долгосрочные прогнозы, согласно исследованиям, проведенным IIASA и Азиатским демографическим научно-исследовательским институтом. Данная информация может помочь Индии и ее рабочей силе догнать развитые азиатские страны с более высоким ВВП на душу населения.
Специалисты: Разнообразие и образование влияют на рост населения Индии


К 2025 году Индия, как ожидается, превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире из-за высоких показателей рождаемости и более молодого населения. Однако новое исследование показывает, что перспективы развития Индии в значительной степени зависят от того, какие различия состава населения между регионами страны, или гетерогенностью, взяты во внимание в модели прогнозирования.

«Индия – чрезвычайно гетерогенный субконтинент. Просто потому, что это одна нация, в отличие от Европы, которую нельзя рассматривать как единое целое, – говорит Вольфганг Лутц, один из авторов и директор программы «World Population» в IIASA. – Данные прогнозов для Индии на ближайшие десятилетия в значительной степени зависят от того, какие источники неоднородности включены в модель».

Команда ученых вместе с Самиром К., ведущим автором статьи, заметила, что данных о населении во многих секторах рассматривают информацию без учета каких-либо различий в поведении.

В целях учета разнообразия между разными районами Индии, эксперты провели исследование, в котором впервые представили пятимерную модель различий численности населения Индии. Модель включает сельское и городское место жительства, возраст, пол и уровень образования.

Более высокая проекция популяции обусловлена моделью, которая объединяет данные отдельных государств по сравнению с общей национальной проекцией, поскольку государства с более высокими коэффициентами рождаемости в конечном итоге составляют более высокий национальный прогноз роста населения.

Такие влияющие факторы, как высшее образование, связаны с уменьшением рождаемости. Прогноз, основанный на более высоком уровне рождаемости среди не учащихся и женщин-жительниц сел, указывает на перспективу роста населения.

Поскольку уровень образования во всей Индии растет и связан с более низким коэффициентом фертильности, та же проекция может прогнозировать значительно меньшую численность населения при учете образования и урбанизации. Влияние образования, по-видимому, доминирует, что приводит к более низкому прогнозу численности населения.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 13:29
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