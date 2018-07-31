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В семье Иосифа Кобзона раздражённо сообщили о состоянии солиста

Гелена Кандель, являющаяся сестрой исполнителя песен Иосифа Кобзона, раздражённо отреагировала на заданные вопросы журналистов. Женщина сказала, что информацию о здоровье певца - это личное дело его семьи.

В семье Иосифа Кобзона раздражённо сообщили о состоянии солиста


Сестра Кобзона рассердилась из-за опубликованной статьи СМИ, где говорится о том, что певец попал в реанимацию и сейчас находится на грани смерти. Кандель опровергла слухи касательно плохого состояния артиста. По ее словам Кобзон находится в больнице на стандартном лечении. Гелена пристыдила российские издания. Супруга Иосифа Давыдовича также отрицает версию о нахождении в реанимации ее мужа. Сестра артиста заявила, что в настоящее время певец чувствует себя удовлетворительно. Варвара Виноградова - пресс-секретарь вокалиста, также советует не верить информации о реанимации. У Кобзона еще достаточно энергии и сил, чтобы не думать касательно своей скорой смерти.

В семье Иосифа Кобзона раздражённо сообщили о состоянии солиста


К Иосифу Давыдовичу в палату приходила Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. Артист, увидев ее, очень обрадовался. Родственники Кобзона сообщили, что исполнитель песен ожидает от своих поклонников только слова поддержки. Серьезные проблемы со здоровьем у вокалиста начались десять лет назад. У певца диагностировали онкологическое заболевание. Он прошел несколько курсов химиотерапии.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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