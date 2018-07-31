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Климатологи связали глобальное потепление с природным циклом

Американские климатологи Принстонского университета при активном сотрудничестве с коллегами из немецкого Института химии им.Макса Планка установили, что глобальное потепление на Земле вызвано естественными причинами. Человеческий фактор не влияет на климат планеты, пишет портал Phys.org.

Климатологи связали глобальное потепление с природным циклом


Повышение средней температуры воздуха на Земле в последние 11 тыс. лет связано исключительно с процессом взаимодействия атмосферы и Мирового океана, когда высвобождается углекислота, хранящаяся в морской оболочке планеты, что и провоцирует глобальную трансформацию погоды. Промышленные выбросы не влияют на повышение углекислоты в атмосфере Земли.

Установлено, что Южный океан остается одним из крупнейших планетарных хранилищ углекислоты, которая высвобождается при перемещении глубинных вод на поверхность. Примерно 11 тыс. лет назад парниковый газ антарктического океана спровоцировал наступление мирового потепления.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:00
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