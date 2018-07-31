Исследование механизма передачи данных между клетками откроет новые методы лечения рака

Существуют различные механизмы, позволяющие клеткам общаться друг с другом, и многие из них необходимы для развития. Группа международных исследователей изучила, как одно важное семейство сигнальных молекул, белки Wnt, которые организуют и контролируют многие процессы развития клеток, переносятся между клетками.Точная передача сигналов Wnt чрезвычайно важна; однако механизм этого ранее был неизвестен. Эксперты обнаружили, что клеточные выступы, китонемы, играют передовую роль в передаче сигналов для контроля скорости деления клеток.Профессор Штеффен Шольпп, главный исследователь Института живых систем Университета Эксетера, сказал: «Сейчас очень захватывающие времена для клеточной биологии. Понимание клеточной коммуникации в ткани меняется. Изначально исследователи полагали, что передача сигналов заключается в высвобождении молекул из клеток во внеклеточное пространство, в процессе этого площадь между клетками рассеивается случайным образом. Это значит, что клетки-мишени окружены сочетанием различных сигнальных молекул. Наши исследования же показывают, что существует гибкая сетка из крошечных выступов, соединяющих все клетки в многоклеточном теле. Новая концепция позволяет быстро, точно и контролируемо осуществлять обмен информацией между клетками-отправителями и клетками-мишенями».Как известно, чрезмерная передача сигналов Wnt вызывает рак, провоцируя чрезмерное деление клеток. Ученые полагают, что данное исследование может привести к разработке новых методов лечения рака, созданию лекарств для нацеливания образования цитонемов, предотвращающих передачу сигнала.Команда, включая исследователей из Медицинской школы Дюка, Сингапур, Технологического института Карлсруэ, Германия, и Университета Кардиффа, обнаружила, что предотвращение формирования цитонемии препятствует передаче из продуцирующих клеток Wnt.Выяснилось, что Wnt переходит в области клеточной мембраны и взаимодействует с рецептором, известным как Ror2, индуцируя образование цитонема. Ученые впервые продемонстрировали, что сигнальный белок контролирует собственный транспортный механизм.Передача сигналов Wnt необходима для формирования эмбрионов, развития органов, заживления ран и регенерации клеток. Проведенная работа имеет важнейшее значение для разработки препаратов от серьезных заболеваний.Исследование опубликовано в журнале «Biology, eLife», во вторник, 31 июля 2018 года.