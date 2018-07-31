АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.20 USD 62.78
Курс валют на 31.07.2018

Исследование механизма передачи данных между клетками откроет новые методы лечения рака

Последние исследования «общения» клеток друг с другом могут стать ключом к открытию нового, совершенствованного лечения таких опасных для жизни заболеваний, как рак.
Исследование механизма передачи данных между клетками откроет новые методы лечения рака


Существуют различные механизмы, позволяющие клеткам общаться друг с другом, и многие из них необходимы для развития. Группа международных исследователей изучила, как одно важное семейство сигнальных молекул, белки Wnt, которые организуют и контролируют многие процессы развития клеток, переносятся между клетками.

Точная передача сигналов Wnt чрезвычайно важна; однако механизм этого ранее был неизвестен. Эксперты обнаружили, что клеточные выступы, китонемы, играют передовую роль в передаче сигналов для контроля скорости деления клеток.

Профессор Штеффен Шольпп, главный исследователь Института живых систем Университета Эксетера, сказал: «Сейчас очень захватывающие времена для клеточной биологии. Понимание клеточной коммуникации в ткани меняется. Изначально исследователи полагали, что передача сигналов заключается в высвобождении молекул из клеток во внеклеточное пространство, в процессе этого площадь между клетками рассеивается случайным образом. Это значит, что клетки-мишени окружены сочетанием различных сигнальных молекул. Наши исследования же показывают, что существует гибкая сетка из крошечных выступов, соединяющих все клетки в многоклеточном теле. Новая концепция позволяет быстро, точно и контролируемо осуществлять обмен информацией между клетками-отправителями и клетками-мишенями».

Как известно, чрезмерная передача сигналов Wnt вызывает рак, провоцируя чрезмерное деление клеток. Ученые полагают, что данное исследование может привести к разработке новых методов лечения рака, созданию лекарств для нацеливания образования цитонемов, предотвращающих передачу сигнала.

Команда, включая исследователей из Медицинской школы Дюка, Сингапур, Технологического института Карлсруэ, Германия, и Университета Кардиффа, обнаружила, что предотвращение формирования цитонемии препятствует передаче из продуцирующих клеток Wnt.

Выяснилось, что Wnt переходит в области клеточной мембраны и взаимодействует с рецептором, известным как Ror2, индуцируя образование цитонема. Ученые впервые продемонстрировали, что сигнальный белок контролирует собственный транспортный механизм.

Передача сигналов Wnt необходима для формирования эмбрионов, развития органов, заживления ран и регенерации клеток. Проведенная работа имеет важнейшее значение для разработки препаратов от серьезных заболеваний.

Исследование опубликовано в журнале «Biology, eLife», во вторник, 31 июля 2018 года.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 11:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette
Исследование механизма передачи данных между
На рынок вышел ноутбук Huawei Honor MagicBook с
Ракета-носитель «Ангара» готовится ко второму
20 августа ожидается магнитная буря первого уровня
Беременная Анастасия Шубская показала огромный
Ольга Бузова помогла созданию молодой семьи
Максим Виторган пожаловался на потерю зрения
Ксения Бородина считает себя главной ведущей
Мария Максакова в красном купальнике похвасталась
На российском рынке появился смартфон Alcatel 5V
Ольга Бузова крупно опозорилась по дороге в
Бездомный программист получил отклики от ведущих
Физики впервые разогнали ядра свинца с помощью
Захар Саленко и Дмитрий Талыбов – новые кандидаты
Физики создали устройство для наблюдения двух
Власти Москвы выделили новый участок для съемок
Скрытый шифр Библии: Израильский математик Элияху
В Сети появился настоящий снимок Huawei Mate 20
Ученые: Вселенная может погибнуть в любой момент
«Давно не писали про троих брошенных детей»:
Эвелина Бледанс раскритиковала рэперов за клип на
Астрономы уточнили расстояние от Земли до
Анастасия Костенко решила увековечить память о
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов
Пользователи Apple рассказали про раздражающие их
"Вот тебе три пальца": Анастасия Костенко
В России создадут ракетный экраноплан «Орлан»
Экс-участницу «Дома-2» Алену Водонаеву жестко
В августе на рынок выйдет игровой ноутбук Xiaomi
Просмотреть все новости