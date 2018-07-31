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Захар Саленко и Дмитрий Талыбов – новые кандидаты на возвращение на «Дом-2»

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» совсем скоро могут в очередной раз увидеть в Периметре таких бывших участников проекта, как Дмитрий Талыбов и Захар Саленко.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что отныне каждый месяц несколько экс-звезд проекта будут получать второй шанс стать полноправным домовцем реалити.

Захар Саленко и Дмитрий Талыбов – новые кандидаты на возвращение на «Дом-2»

Стоит подчеркнуть, что не единожды в списках желающих якобы вернуться на Поляну оказывались те бывшие знаменитости «Дома-2», которые и вовсе не планировали делать этого. Более того, в Сети неоднократно появлялась информация, что у многих экс-участников реалити даже не спрашивают, хотят они или нет вернуться на шоу.

Руководство и телеведущие проекта оправдывают подобные свои действия тем, что на все воля их любимых телезрителей. Нужно сказать, что на сегодняшний день многие преданные поклонники «Дома-2» не понимают, в чем на самом деле смысл такого голосования.

Напомним, что не так давно в «ТНТ-клаб» уже появлялось имя Захара Саленко. Вероятней всего, что молодой человек очень полюбился многих зрителям, ведь буквально за несколько дней парень всегда занимал лидирующие позиции в списке на возвращение. К слову, Захар не единожды просил администрацию телестройки исключить его имя со списков на «Второй шанс», заявляя, что кому-то это шоу может быть куда важнее и нужнее.

Захар Саленко и Дмитрий Талыбов – новые кандидаты на возвращение на «Дом-2»

С тех пор, как известно, мало что в жизни Саленко поменялось. Молодой человек по-прежнему заявляет своим преданным поклонникам, что никогда не вернется на «Дом-2» и даже не задумывается об этом. Тем не менее, Захар в очередной раз оказывается на первом месте и именно у этого экс-участника реалити самые большие шансы появится снова в Периметре.

Компанию Захару Саленко по всей видимости сложит Дмитрий Талыбов. По крайней мере, на сегодняшний день именно эти два молодых человека лидируют в голосовании «Второй шанс», а как показывает практика, те, кто занял лидирующие позиции с самого начала, тот и побеждает.

Захар Саленко и Дмитрий Талыбов – новые кандидаты на возвращение на «Дом-2»

«Не голосуйте за мое возвращение на проект!! Я никогда не вернусь на Дом-2»!», - продолжает активно заявлять бывший участник одного из самых скандальных и в то же время популярных проектов России Захар Саленко.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:25
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