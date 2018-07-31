Захар Саленко и Дмитрий Талыбов – новые кандидаты на возвращение на «Дом-2»

«Не голосуйте за мое возвращение на проект!! Я никогда не вернусь на Дом-2»!», - продолжает активно заявлять бывший участник одного из самых скандальных и в то же время популярных проектов России Захар Саленко.



Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что отныне каждый месяц несколько экс-звезд проекта будут получать второй шанс стать полноправным домовцем реалити.Стоит подчеркнуть, что не единожды в списках желающих якобы вернуться на Поляну оказывались те бывшие знаменитости «Дома-2», которые и вовсе не планировали делать этого. Более того, в Сети неоднократно появлялась информация, что у многих экс-участников реалити даже не спрашивают, хотят они или нет вернуться на шоу.Руководство и телеведущие проекта оправдывают подобные свои действия тем, что на все воля их любимых телезрителей. Нужно сказать, что на сегодняшний день многие преданные поклонники «Дома-2» не понимают, в чем на самом деле смысл такого голосования.Напомним, что не так давно в «ТНТ-клаб» уже появлялось имя Захара Саленко. Вероятней всего, что молодой человек очень полюбился многих зрителям, ведь буквально за несколько дней парень всегда занимал лидирующие позиции в списке на возвращение. К слову, Захар не единожды просил администрацию телестройки исключить его имя со списков на «Второй шанс», заявляя, что кому-то это шоу может быть куда важнее и нужнее.С тех пор, как известно, мало что в жизни Саленко поменялось. Молодой человек по-прежнему заявляет своим преданным поклонникам, что никогда не вернется на «Дом-2» и даже не задумывается об этом. Тем не менее, Захар в очередной раз оказывается на первом месте и именно у этого экс-участника реалити самые большие шансы появится снова в Периметре.Компанию Захару Саленко по всей видимости сложит Дмитрий Талыбов. По крайней мере, на сегодняшний день именно эти два молодых человека лидируют в голосовании «Второй шанс», а как показывает практика, те, кто занял лидирующие позиции с самого начала, тот и побеждает.